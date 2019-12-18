Психологи рассказали, как выбрать идеальный подарок на Новый год

По всему миру уже давно начался предновогодний ажиотаж. Полки магазинов ломятся от разнообразных украшений, сладостей и подарков, которые оформлены в новогоднем стиле. В то же время многие ломают голову, что же подарить друзьям и родственникам на Новый год.

Психологи говорят, что на самом деле, секрет идеального подарка прост. Нужно всего лишь придерживаться нескольких правил, чтобы порадовать близких. В то же время, неудачно подобранный подарок может создать обратный эффект.

"Неудачный подарок может вызвать у человека, которому вы хотели сделать приятно чувство, что вы плохо понимаете его, что у вас мало с ним общего", – отмечает профессор психологии из Университета Британской Колумбии в Канаде Элизабет Данн.

Секрет идеального новогоднего подарка: цена не главное

Многие считают, что чем дороже подарок, тем он лучше. На самом деле зависимости между ценой и ценностью подарка совершенно нет. Джефф Галак, Доцент кафедры маркетинга в Школе бизнеса Теппер в Университете Карнеги Меллон, считает, что после определенного ценового порога (ожидаемого или заведенного традиции) цена не влияет на удовольствие от подарка. Главное –чтобы с душой.

Секрет идеального новогоднего подарка: подарок с перспективой

При выборе подарка мы часто представляем, как обрадуется человек, когда будет его получать, в то же время, забываем о том, что подарок должен будет радовать еще хоть какое-то время. Например, годовая подписка на пакет платных телеканалов возможно не сильно порадует в момент вручения подарка. Но если ваш друг или родственник любит смотреть качественные программы, то такой подарок будет ценным спустя время, когда человек будет получать от него какую-то пользу.

Секрет идеального новогоднего подарка: не нужно быть слишком оригинальным

Очень часто при выборе подарков мы стараемся быть оригинальными. И зря, говорят психологи. Нужно всего лишь ориентироваться на обычные желания того, кому вы собираетесь его преподнести. Даже если вы подарите одинаковые подарки нескольким людям, но подберете презент от души, с учетом желаний и потребностей человека – это и будет тот самый лучший подарок.

Секрет идеального новогоднего подарка: общие интересы

Профессор психологии Элизабет Данн советует обращать внимание на интересы человека, которому вы выбираете подарок. Особенно хорошо, если его интересы и ваши совпадают.

"Люди хорошо знают, чего хотелось бы им самим. Если ваш знакомый разделяет с вами какое-то увлечение, то стоит выбрать ему подарок именно с учетом этой сферы. Скорее всего, то, что нравится вам, понравится и ему", – говорит Данн.

Вы можете подарить билеты на мастер-класс или на концерт. Психологи говорят, что впечатление – лучший подарок.

Секрет идеального новогоднего подарка: спросите

Самый простой совет, который наверняка сделает ваш подарок идеальным – спросить. Да, именно спросить. Пусть это будет банально и не будет эффекта неожиданности, но вы сможете подарить человеку то, что ему точно понравится.

Элизабет Данн отмечает, что лучший подарок – тот, который хотят получить.

Секрет идеального подарка: чего не стоит дарить

Если вы не слишком близки с человеком, которому хотите сделать подарок, не стоит выбирать личные вещи: одежду, косметику, парфюмерию. Кроме того, что вы можете прогадать с размером, цветом и личными предпочтениями, у человека может быть аллергия на какой-то продукт или материал. В таком случае, ваш подарок не просто не понравится, а еще и оставит не хорошие воспоминания о вас.

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