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Мультяшное признание в любви за сутки покорило интернет

Мужчина сделал своей возлюбленной оригинальное предложение

сегодня, 12:39
Автор:

• Наталья Шевченко

Американец Ли Лочлер в кинозале сделал оригинальное предложение руки и сердца своей девушке. Видео менее чем за сутки набрало более 1,5 миллиона просмотров, пишет пишет CBS.boston. 

Мужчина работает режиссером роликов и к этому случаю готовился полгода, редактировав главную сцену мультфильма “Спящая красавица”, где принц будит Аврору поцелуем и предлагает руку и сердце. 


После этого Лочлер арендовал зал в бруклинском кинотеатре и пригласил на сеанс друзей и родственников, а также массовку, и конечно же позвал свою девушку посмотреть мультфильм. 

По задумке в мультфильме мужчина, похожий на Лочлера, целует  Аврору, и с экрана телевизора в зал "бросает" коробку с обручальным кольцом в руки парню и просит скорее сделать предложение.

Как сообщало издание "Комментарии", ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, как сделал предложение своей возлюбленной Александре Кучеренко.  

Известно, что отношения между молодыми людьми завязались еще до проекта "Танцы со звездами", где они были партнерами. Тогда Дмитрий и Александра тщательно скрывали свой роман, чтобы никто ничего не заподозрил. Да и о свадьбе влюбленных знали только единицы, пара тайно расписалась в столице Украины, а обвенчалась в Иерусалиме.

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Источник: https://boston.cbslocal.com/2020/01/09/video-sleeping-beauty-proposal-coolidge-corner-theatre-lee-loechler-sthuthi-david-boyfriend-girlfriend/
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