Мультяшное признание в любви за сутки покорило интернет

Американец Ли Лочлер в кинозале сделал оригинальное предложение руки и сердца своей девушке. Видео менее чем за сутки набрало более 1,5 миллиона просмотров, пишет пишет CBS.boston.

Мужчина работает режиссером роликов и к этому случаю готовился полгода, редактировав главную сцену мультфильма “Спящая красавица”, где принц будит Аврору поцелуем и предлагает руку и сердце.





После этого Лочлер арендовал зал в бруклинском кинотеатре и пригласил на сеанс друзей и родственников, а также массовку, и конечно же позвал свою девушку посмотреть мультфильм.



По задумке в мультфильме мужчина, похожий на Лочлера, целует Аврору, и с экрана телевизора в зал "бросает" коробку с обручальным кольцом в руки парню и просит скорее сделать предложение.

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