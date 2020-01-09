Дмитрий Комаров рассказал, как сделал жене предложение

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, как сделал предложение своей возлюбленной Александре Кучеренко. Об этом сообщает издание Glamurchik.

Известно, что отношения между молодыми людьми завязались еще до проекта "Танцы со звездами", где они были партнерами. Тогда Дмитрий и Александра тщательно скрывали свой роман, чтобы никто ничего не заподозрил. Да и о свадьбе влюбленных знали только единицы, пара тайно расписалась в столице Украины, а обвенчалась в Иерусалиме.

Теперь Дмитрий и Александра стараются проводить как можно больше времени вместе и не скрываются от общественности. Раскрыты подробности и самого предложения руки и сердца, который путешественник сделал возлюбленной в небе. Оказалось, что Дмитрий пригласил Александру полетать над Киевом на вертолете и во время полета достал кольцо и взглядом спросил, выйдет ли она за него замуж. Девушка кивнула и приземлилась уже в статусе невесты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жена Дмитрия Комарова прилетела к нему в Сингапур праздновать Новый год и прихватила с собой сюрприз.