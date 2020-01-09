Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 09.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Украина / Дмитрий Комаров рассказал, как сделал жене предложение
НОВОСТИ Все новости

Дмитрий Комаров рассказал, как сделал жене предложение

Предложение путешественник сделал в небе

сегодня, 15:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, как сделал предложение своей возлюбленной Александре Кучеренко. Об этом сообщает издание Glamurchik.

Известно, что отношения между молодыми людьми завязались еще до проекта "Танцы со звездами", где они были партнерами. Тогда Дмитрий и Александра тщательно скрывали свой роман, чтобы никто ничего не заподозрил. Да и о свадьбе влюбленных знали только единицы, пара тайно расписалась в столице Украины, а обвенчалась в Иерусалиме.

Теперь Дмитрий и Александра стараются проводить как можно больше времени вместе и не скрываются от общественности. Раскрыты подробности и самого предложения руки и сердца, который путешественник сделал возлюбленной в небе. Оказалось, что Дмитрий пригласил Александру полетать над Киевом на вертолете и во время полета достал кольцо и взглядом спросил, выйдет ли она за него замуж. Девушка кивнула и приземлилась уже в статусе невесты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жена Дмитрия Комарова прилетела к нему в Сингапур праздновать Новый год и прихватила с собой сюрприз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/262182-dmitriy-komarov-rasskazal-kak-romantichno-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-aleksandre-kucherenko/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...