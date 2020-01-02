Жена Дмитрия Комарова устроила ему сюрприз на Новый год

Украинская телеведущая Александра Кучеренко впервые встречала Новый год в статусе жены, поэтому приехала к своему возлюбленному в экзотическую страну и привезла з собой один из главных атрибутов праздника. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

Новый 2020 год супруги встретили в Сингапуре, где ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров работает над новым выпуском. Они решили, что это место будет для них оптимальной точкой для того, чтобы встретиться и отметить главный праздник. Жена путешественника приехала не с пустыми руками, а взяла с собой оливье, которое давно считается обязательным атрибутом новогоднего стола.

Ведущая подчеркнула, что впервые нарезала салат на пляже и основные ингредиенты на него привезла из Украины. Супруги опубликовали яркое солнечное фото с шампанским и тарелкой салата, а также поздравили всех с наступающим 2020 годом.





Напомним, что недавно Александра Кучеренко похвасталась новогодним ретро-образом из фильма "Великий Гэтсби".

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жена Дмитрия Комарова снялась в шикарной фотосессии в Париже.