Жена Дмитрия Комарова устроила ему сюрприз на Новый год

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Украинская телеведущая Александра Кучеренко впервые встречала Новый год в статусе жены, поэтому приехала к своему возлюбленному в экзотическую страну и привезла з собой один из главных атрибутов праздника. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.
Новый 2020 год супруги встретили в Сингапуре, где ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров работает над новым выпуском. Они решили, что это место будет для них оптимальной точкой для того, чтобы встретиться и отметить главный праздник. Жена путешественника приехала не с пустыми руками, а взяла с собой оливье, которое давно считается обязательным атрибутом новогоднего стола.
Ведущая подчеркнула, что впервые нарезала салат на пляже и основные ингредиенты на него привезла из Украины. Супруги опубликовали яркое солнечное фото с шампанским и тарелкой салата, а также поздравили всех с наступающим 2020 годом.
Напомним, что недавно Александра Кучеренко похвасталась новогодним ретро-образом из фильма "Великий Гэтсби".
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жена Дмитрия Комарова снялась в шикарной фотосессии в Париже.
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