Жена Дмитрия Комарова похвасталась ярким новогодним образом

22-летняя украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко продемонстрировала новогодний ретро-образ и рассказала о желаниях на Новый год. Яркий наряд звезда показала на своей странице в Instagram, и он успел собрать около 5 тысяч лайков.

Жена ведущего шоу "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова любит радовать поклонников стильными луками, и на этот раз продемонстрировала образ из фильма "Великий Гэтсби", одев золотистое платье из пайеток и украсив прическу черной повязкой с пером. Образ модели дополнили блестящие серьги и красная помада. Александра широко улыбается, а вокруг нее бокалы с шампанским.

Телеведущая отметила, что в такой атмосфере уже привыкла проводить новогодние праздники, когда вокруг веселье, суета и обратный отчет. Кучеренко призналась, что все желания, которые она загадывала под бой курантов, магическим образом осуществлялись. При этом модель в шутку подчеркнула, что не загадывала в 2019 году стать женой, но это событие в ее жизни сделало год особенным.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Александра Кучеренко стала лицом французского бренда косметики.