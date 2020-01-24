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В Tinder появится "кнопка тревоги" для экстренных ситуаций

Новая функция абсолютно бесплатная

24 января 2020, 21:03
Автор:

• Ростопира Наталья

Разработчики известного во всем мире приложения для знакомств Tinder решили обезопасить пользователей приложения с помощью новой функции. Так, руководство онлайн-платформы создало "кнопку тревоги", с помощью которой можно вызвать полицию, если на свидании человек чувствует опасность.

Известно, что вчера, 23 января, американская интернет-компания Match Group, владеющая Tinder, объявила о начале сотрудничества с платформой безопасности Noonlight. К слову, мобильное приложение определяет местонахождение человека и в случае опасности информирует о нем в чрезвычайные службы.

Представители Tinder отмечают, что уже с 28 января этого года у пользователей приложения появится возможность добавлять информацию о своих свиданиях в Noonlight, а в Tinder появится "кнопка тревоги", которая в случае опасности отправит уведомление диспетчеру Noonlight. Примечательно, что данная функция абсолютно бесплатная, но работать пока что будет только в Америке.

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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/23/tech/tinder-panic-button-safety-tools/index.html
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