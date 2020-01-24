Словарь для отношений: дейтинг-термины, которые необходимо знать в 2020 году

Пока психологи обсуждают, как за последнее десятилетие изменился формат современных отношений, как на него повлияли социальные сети и различные дейтинг-приложения, вроде Тиндера, мы изучаем трендовую терминологию. Во-первых, чтобы быть "в теме" отношений и уметь поддержать светскую беседу. А во-вторых, чтобы понять, что означает, когда новый знакомый внезапно перестает отвечать на сообщения, и при чем тут призраки и зомби.

Ситуативные отношения (situationship)

Situationship или ситуативные отношения (СО) — это почти что настоящие отношения, но все-таки не они. Да, в ситуативных отношениях вы можете много общаться, обсуждать эмоциональные темы и заниматься сексом, но все это как бы неофициально. Поэтому СО — это некие псевдоотношения.

Скрепыш (paperclipping)

Кто помнит операционную систему в Microsoft Office в далекий период с 1997 по 2003 год, тот должен помнить персонажа по имени Скрепыш — мультяшную скрепку з глазками, появляющуюся на экране при первом запуске программы и дальше, предлагая некую помощь. Этот анимированный персонаж убрали из интерфейса в 2004 году из-за многочисленных жалоб и негативных реакций со стороны пользователей. Так вот, когда ваш бывший (или тот, кто себя таковым считает) возникает в вашей жизни ниоткуда и без особой причины — это Скрепыш. Он не предлагает возобновить отношения и даже не предлагает встретиться на кофе, он просто вдруг напоминает о себе в соцсетях, чтобы потешить свое эго. И раздражает так же, как бедный Скрепыш.

Кушонинг (сushioning)

Перейдем к более стратегическим терминам. Кушонинг (сushioning — смягчение, англ.) обозначает переписку с флиртом с человеком, которого вы в принципе можете рассматривать в качестве запасного варианта, но при этом с кем-то уже встречаетесь. Кушонинг может длиться очень долго, поддерживая градус флирта, но держа дистанцию, чтобы в случае чего, можно было оправдаться — "это же просто переписка, ничего серьезного". Рано или поздно кушонинг прерывается, при этом предшествующий окончанию общения флирт как раз и есть той "подушкой" (сushion), которая должна смягчить удар расставания.

Бенчинг (benching)

Этот термин схожий с предыдущим, и обозначает быть на скамейке запасных (bench — скамейка, англ.). В отличие от кушонинга, бенчинг обычно практикуется теми, кто не состоит в официальных отношениях, но на горизонте маячит несколько потенциально интересных вариантов. Так вот, пока человек не определился, к кому именно он готов подойти с более серьезными намерениями, он "бенчит" одного или даже нескольких потенциальных партнеров путем подачи ложных надежд в мессенджерах.

Брэдкрамбинг (breadcrumbing)

Еще одно близкое по смыслу значение к двум предыдущим, обозначающее еще более бессмысленное действие. Брэдкрамбинг (breadcrumbing — крошить хлеб, англ.) означает даже не поддержание постоянного романтического интереса, а внезапные его вспышки с хаотичной периодичностью без всякого продолжения общения. То пара милых сообщений в фейсбуке, то флиртующий комплимент в инстаграме — разброска мелких "крошек", скорее всего, просто для поддержания собственной значимости.

Гостинг (ghosting)

Вы определенно знаете, что такое гостинг (ghost — призрак, англ.)! Гостинг — это когда вы не отвечаете на звонки и сообщения с предложением встретиться или сходить на свидание, вместо того, чтобы сказать человеку прямо, что по тем или иным причинам не хотите с ним видеться. К слову, гостинг сейчас активно обсуждается не только в дейтинге. В современной психологии этот термин применим в общении в целом: с друзьями, коллегами, родителями.

Касперинг (caspering)

Вероятно, вы уже догадались, что касперинг получил свое название в честь Каспера — персонажа из одноименного фильма, дружелюбного малыша-призрака. Именно из-за хорошей репутации Каспера, касперинг имеет положительный окрас. Это тот же от ворот поворот, как и в случае с гостингом, только с мягким уважительным пояснением. Типа: "Я прекрасно провел время, но сейчас слишком занят, нет времени встретиться".

Хаунтинг (haunting)

Хаунтинг (haunt — преследовать, англ.) — это следующая возможная степень гостинга. Когда кто-то игнорирует общение с вами, но продолжает просматривать ваши сторис и следить за вашими соцсетями.

Зомбинг (zombieing)

Да, кроме призраков в дейтинге также существуют зомби. Зомбинг (zombie — зомби, англ.) — это когда ваш бывший или человек, который ранее вас "гостил", снова появляется в вашей жизни — обычно в формате взаимодействия в соцсетях: комментарий, лайк, шеринг поста, милое сообщение.

Каффинг-сезон (cuffing season)

Каффинг-сезон (cuffs — наручники, англ.) длится с сентября по март или с октября по май (по этому вопросу есть разногласия, исходя из климата разных стран). Но в общем, это самое благоприятное время, когда все хотят во что бы то ни стало найти пару, чтобы было с кем проводить одинокие зимние вечера и засыпать не в холодной постели.

Кэтфишинг (catfishing)





Понятие кэтфишинг известно еще с 40-г, но стало популярным после выхода документального фильма 2010 года "Catfish", в переводе с английского обозначающего "Сомик" или "Зубатка" (в русскоязычном прокате фильм называется "Как я дружил в социальной сети"). В фильме рассказывается история фотографа Нева Шульмана, который познакомился на фейсбуке с девушкой Меган и некоторыми членами ее семьи. Хотя общение с Меган перешло в романтическую плоскость, молодые люди жили в разных городах и никогда не встречались лично. Когда же Нев с друзьями решил посетить Меган, оказалось, что всю переписку с ним вела ее мать, создав фейковый аккаунт на фейсбуке. Отсюда определение кэтфишинга — это создание полностью новой (несуществующей) личности в интернете, чтобы начать виртуальные отношения.

Кокфишинг (сockfishing)

Кокфишинг — это тот же кэтфишинг, только с фейковыми интимными фото. Да, некоторые парни считают почему-то хорошей идеей прислать девушке фото своих самых интимных частей тела. Но даже в этих целях фотографируют не свои "достоинства", а скачанные с интернета фото или "реальные" фото, которые попали к ним из телефона сестры или бывшей девушки.

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