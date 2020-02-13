Какие вопросы стоит обсудить с партнером до брака

Прежде, чем вступать в брак, психологи советуют парам откровенно обсудить некоторые вопросы. Некоторые из них довольно индивидуальны и уникальны для каждой пары, и когда вы будете понимать, что мыслите с партнером в одном направлении, тогда и отношения станут крепче. Об этом сообщает издание Psychology Today.

Финансы

К сожалению, финансовое положение часто становится причиной развода многих пар. Психологи рекомендуют заранее обсудить со второй половинкой бюджетную сферу, а точнее стратегию, по которой она будет строится. Обсудите, как и где вы будете хранить сбережения, и будете ли вообще откладывать деньги на какие-то нужды.

Дети

Рано или поздно в каждой семье поднимается вопрос детей, поэтому стоит заранее его обсудить. Нужно узнать, сколько детей хочет партнер и каких методов воспитания придерживается. Если ваши желания совпадают - беспокоиться не о чем.

Сексуальное влечение

Тема секса актуальна в любых отношениях, но необходимо более детально узнать о сексуальных предпочтениях второй половинки и о том, насколько вы уважаете чувства и желания друг друга.

Решение конфликтов

В браке сложно обойтись без конфликтов, время от времени они будут возникать. Именно поэтому стоит узнать, как ваш партнер ведет себя во время ссоры, насколько он бывает вспыльчивым и главное - как решать спорные ситуации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как разнообразить секс в браке.

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