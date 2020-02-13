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Пять советов, которые помогут завязать непринужденную беседу с девушкой

Небольшой список тем для разговора, которые помогут обеспечить приятный вечер при знакомства с девушкой

сегодня, 18:03
Автор:

• Зинченко Павел

Пять советов, которые помогут завязать непринужденную беседу с девушкой

При знакомстве с девушкой очень важно уметь поддерживать разговор. Более того, его надо всегда направлять в правильное русло, чтобы узнать больше информаци о девушке и понять, насколько вы друг другу подходите. В свою очередь, приятная и непринужденная беседа поможет ей решить в вашу пользу вопрос о том, стоит ли продолжать общение.

Сегодня мы расскажем вам, как правильно общаться с девушкой при знакомстве.

Прощупай почву

Коммуникация с девушкой, особенно если вы еще не слишком знакомы, похожа на минное поле. Но если ты его пройдешь, то поддерживать разговор в будущем будет значительно легче. Здесь самое главное - уметь слушать. Не стоит заваливать девушку информацией о себе. Лучше дай ей возможность выговориться и расслабиться. О себе же говори только по сути.

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Задавай правильные вопросы

Попробуй узнать больше о том, какие у нее мечты, чем бы она хотела заниматься, какие имеет планы на будущее.  В любом случае, если задашь вопрос вроде того, где она работает, то ответ будет максимально лаконичным. Поэтому зацикливаться лишь на этом не стоит.

Сделай пару комплиментов

Не знаешь о чем поговорить? Сделай ей комплимент - найди нечто, что в ней есть уникального.  Это необязательно должно быть нечто особое во внешности - достаточно подчеркнуть ее ум или чувство юмора. Хотя признаем, этому надо какое-то время учиться.

Разговаривай о путешествиях

Не знаешь о чем поговорить в принципе? Расспроси ее о том, где она побывала, куда бы ей хотелось вернуться или побывать в будущем. Но от историй о своих курортных романах в Турции или на юге Франции лучше воздержись. Лучше также поделись мечтами и расскажи, как бы ты хотел провести идеальное путешествие. 

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Затрагивай глубокие темы

Постарайся вывести ее на эмоции - тогда беседа перестанет быть нудной и примитивной. Ты дашь девушке понять, что заинтересован в ней. Кстати, таким образом легко можешь вывести ее на откровенность и собрать больше информации о даме. А ещё покажешь, что умеешь слушать и прислушиваться.

Если сумеешь следовать этим простым советам - прияный вечер вам обоим обеспечен. Ну а дальше - все в твоих руках. Лишь тебе решать, стоит ли развивать успех или нет. А издание "Комментарии" расскажет, что подарить своей половинке на День святого Валентина.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1151423-lyubyat-ushami-kak-proizvesti-na-nee-vpechatlenie
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