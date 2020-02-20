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Какие женские фразы могут «убить» любовь мужчины

Некоторые фразы действуют на мужчин как холодное оружие

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие женские фразы могут «убить» любовь мужчины

Психологи рассказали, какие фразы не стоит говорить представителям сильного пола, чтобы не испортить отношения. Об этом сообщает издание Ukr.media

Никогда ничего сделать не можешь

Женщины часто обвиняют мужчин, в том, что они "никогда" не помогают по дому или "ничего" нормально не могут сделать. Такие фразы обесценивают личность партнера и вселяют в него неуверенность в собственных силах. Чем чаще мужчина будет слышать в свой адрес подобные обвинения, тем быстрее начнет так думать и искать возможность проявить свое мужество, но только с другими женщинами. 

Хватит страдать ерундой, лучше бы ...

Когда женщина называет дела мужчины "ерундой", она унижает его чувства и показывает лишь незаинтересованность его жизнью. Партнер понимает, что его интересы не учитываются и его воспринимают как функцию. Не важно, что у тебя происходит, главное - сделай дело. Так вы демонстрируете эгоизм и портите отношения. 

Я родила тебе ребенка

Такая фраза звучит, как одолжение или намек на бартер: я тебе родила ребенка, а ты взамен мне должен сделать и то, и другое. Такие слова портят отношения людей, поэтому любовь быстро проходит.

Не трогай, я сама сделаю!

Часто женщина берет инициативу в свои руки, не доверяя мужчине в каком-то деле. Но такими действиями она лишь "убивает" его мужественность, ответственность и уверенность в себе. Пройдет время, и вы запоете о своей усталости, мужу, который и пальцем не пошевелит. Но он не виноват, ведь вы сами запрещали ему проявлять участие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая привычка может разрушить счастливые отношения.


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/410828/
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