Главные принципы настоящей мужской дружбы

Мужскую дружбу нельзя купить за деньги. Мужская дружба - она на века. Мужская дружба - она как крепкое выдержанное вино. Кому повезло познать радость настоящей мужской дружбы - тот познал одну из наибольших радостей, которые дарит жизнь.

Если вы уже обрели настоящую мужскую дружбу, то вот вам четыре ее главных принципа.

Мужская дружба священна

Вы можете не созваниваться полгода, видеться и того реже. Но при этом вы навсегда останетесь друзьями. При встрече никто не понтуется, все такие же простые, такие же братаны. Искренне и честно делитесь тем, что произошло с вами за все эти годы. Со временем друзей будет все меньше: они будут уходить со сменой жилья, работы, образа жизни. Но пока они “рядом“ — они и есть твоими друзьями.

Мужская дружба и девушки

Новую девушку ты найдешь быстро. Это не сложно. С друзьями все иначе, намного сложнее и глубже. Цени своего друга. Женщина между вами не должна стоять никогда. И не забывай о запрете на секс с бывшей друга.

Правила поведения на “охоте“

Если клеишь с другом цыпочек в баре, четко определитесь, кому какая должна достаться. Всячески помогайте друг другу при беседе с "добычей". И ни в коем случае не пытайся увести даму друга, начав рекламировать себя. Если таки решили “переиграть карты“, выйдите на перекур и четко все обсудите, чтобы не было обид.

Дружба и солидарность

Мужская солидарность — это помощь товарищу, когда дело касается женского пола. Помощь оказывается вне зависимости от того, прав мужчина или нет. Это негласное правило, побуждающее мужчин помогать друг другу. Это эволюцией заложенный принципы команды, одного отряда, одной группы. Помните о мужской солидарности, демонстрируйте ее и подавайте пример будущему поколению.

Не нарушайте эти правила и старые друзья всегда будут рядом, а для многих крутых парней вокруг дружба с вами станет честью. Также издание "Комментарии" расскажет, почему не стоит проверять отношения на прочность





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