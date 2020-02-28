Виды мужской лжи, в которые женщинам не стоит верить

Не все мужчины играют в любовь по честным правилам - многие из них часто подвергаются сладкой лжи. Поэтому женщинам стоит быть осторожнее, чтобы не попасться на удочку. Какие факторы указывают на то, что мужчина хочет вас обмануть?

"Мне нужны только серьезные отношения"

Похвально, если это действительно так, но нередко мужчины говорят это для красного словца, чтобы как можно быстрее завладеть женщиной. В начале отношений смотрите больше на поступки ухажера, они объяснят все громче любых слов.

"Я с первого взгляда понял, что ты - та самая"

Еще одна фраза из лексикона пикапера. Безусловно, вы - замечательная женщина, но как он это успел разглядеть? Бывает, люди годами живут и ежедневно узнают друг о друге что-то новое, а здесь мимолетное знакомство, и судьба? Не спешите, присмотритесь к нему повнимательнее.

"Всегда хочу быть с тобой"

Слишком самоуверенно, опрометчиво и поспешно. Скольким женщинам он уже говорил такое, интересно? Здесь не знаешь, как сложится день завтра, а он бросает такие серьезные фразы через пару дней знакомства.

"Ты совсем не такая, как мои бывшие"

Сам факт сравнение с другой женщиной - уже некрасивая поведение с его стороны. Скорее всего, он обычный ловелас. Умный человек, даже если проведет сравнения в вашу пользу, не будет этого озвучивать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит проверять отношения на прочность.

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