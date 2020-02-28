Два слова, которые влюбленные должны часто говорить друг другу

Чтобы отношения были счастливыми и постоянно развивались, влюбленные должны над ними постоянно работать. Французский психолог считает, что сохранить любовь в паре можно двумя простыми словами. Об этом сообщает издание Еlle.

Эксперт утверждает, что часто влюбленные забывают о простых словах, которые имеют в отношениях огромное значение - это "Спасибо" и "Прости". Партнеры постоянно упрекают друг друга, что-то требуют, замалчивают обиды, забывая о словах поддержки и благодарности. Чтобы ваш союз был крепким, нужно каждый день говорить второй половинке "спасибо", за то, что она рядом и делает вас сильнее, мотивирует на новые свершения и всегда готова прийти на помощь. А после ссор не забывайте просить прощения за боль, которую вы причинили любимому человеку, ведь сказанные на эмоциях слова могут сильно ранить.

Психолог говорит, что эти два простых слова докажут, что вы цените чувства друг друга и цените ваши отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие советы помогут вам улучшить отношения.

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