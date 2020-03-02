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5 главных ошибок, которые допускают на сайте знакомств

Поговорим о том, чего нельзя делать, заполняя анкету на сайте знакомств

сегодня, 17:45
Автор:

• Зинченко Павел

5 главных ошибок, которые допускают на сайте знакомств
Поиск второй половинки через сайт знакомств стало уже весьма распространенным явлением. Одной из важных составляющих этого процесса является составление анкеты. Это тоже дело не простое и ошибиться довольно легко. А как результат - ни одна девушка на тебя не поведется.
Поговорим о самых распространенных ошибках и поищем способ избежать их.
Размытая цель 
Конечно, все хорошо понимают, что ты намереваешься делать на сайте знакомств. Вопрос только в том, ищешь ли ты секс на один раз или пытаешься найти спутницу всей жизни. Если в приоритете второй вариант, то на него надо сразу же указать. Всяческие размытые формулировки "по приколу", "сам не знаю", "из любопытства" - попытка снять с себя ответственность за любое решение. 
Обращение ко всем
Ты ведь ищешь одну девушку, а не целый гарем. Поэтому обращайся не ко всем, а к одной девушке.  Неплохим решением может быть конкретный вопрос вроде "Недавно был в Таиланде и в восторге от Бангкока. А какой город нравится тебе?". Поверь, твоя готовность к диалогу будет понятна и без фото интимной направленности. 
Слишком длинная биография
О том, что ты блогер-кулинар-автомобилист-фотограф-модель и многое другое, девушке следует узнавать постепенно. Как и твою родословную, школьные успехи или увлечения.  Сначала заинтересуй ее самыми яркими страницами твоей биографии, а затем уже раскрывай подробности. 
Длинные списки
Не превращай анкету в резюме при поиске работы.  Просто перечисли парочку важных фактов о себе, да и дело с концом. 
Негатив
"Некрасивые девушки, даже не пишите мне", "Если у вас не 90-60-90 - я не отвечу" и многие подобные фразы сразу оттолкнут любую уважающую себя девушку. Меньше негатива и жестких требований, ты ведь не кастинг в модельное агенство проводишь. Особенно "круто" это все смотрится в анкете парня, который явно не соответствует идеалу мужчины для большинства дам.
Как видите, подготовка анкеты - это целая наука. Мы уверены, что ты справишься и найдешь ту единственную, с которой вы станете неразлучны. А издание "Комментарии" расскажет как правильно ссориться, чтобы сохранить отношения.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1152921-7-oshibok-v-ankete-na-sajte-znakomstv
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