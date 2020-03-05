Что женщина должна перестать делать в отношениях

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Для того, чтобы отношения были крепкими и здоровыми, над ними необходимо постоянно работать. Но женщины, как и мужчины, совершают очень много ошибок, которые приводят к непониманию. Как не должна вести себя женщина, чтобы не оттолкнуть партнера?
Не говорите ему о своих недостатках
Женщины часто жалуются на свою внешность, в надежде, что мужчины переубедят их и одарят комплиментами. Но постоянное нытье ни к чему хорошему не приводит. Если женщина будет постоянно говорить партнеру о том, что она некрасивая, толстая, неуклюжая, то вскоре он задумается о поиске новой спутницы.
Доказывать свою правоту, во что бы то ни стало
Во время ссоры женщины могут упорно доказывать свою правоту, разжигая пламя раздора все больше и больше. Даже после конфликта, они будут сидеть и думать о том, что еще могли бы сказать своему мужчине или какие доводы привести. Но подумайте, что для вас важнее в отношениях: правы или быть счастливым?
Подозревать его в связи с бывшей
У каждого из нас есть прошлое, и у вашего парня тоже. Но мужчины не думают о своих бывших и не вспоминают о них, если только их не связывают финансовые обязательства и общие дети. Подумайте, эта ревность есть только у вас или ваш муж действительно дает вам основания полагать, что между ним и его бывшей не все кончено?
Сравнивать его с бывшим
У каждого мужчины есть недостатки и все склонны делать ошибки. Но нельзя своего мужчину сравнивать с бывшим, даже если вы замечаете в их поведении, схожие черты. Возможно, дело в том, что вам нравиться определенный типаж мужчин, но в любом случае, сравнения никто не любит.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, в каких случаях стоит возобновить отношения с бывшим.
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