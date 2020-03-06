Канун 8 марта: какие цветы не стоит дарить женщинам

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Все женщины разные и вкусы на цветы у них тоже разные. Однако, существуют определенные правила, которые лучше не нарушать при любых условиях. "Комментарии" проанализировали советы флористов, психологов и специалистов по этикету и составили несколько основных советов:
Правило № 1
Никаких искусственных цветов! Казалось бы, прописная истина. И все же любители подобной экзотики находятся. Если не хочется дарить банальные тюльпаны, лучше остановите свой выбор на цветке в красивом горшке. Кстати, тюльпаны тоже можно приобрести в горшке. Если есть возможность высадить их на дачном участке, они будут радовать счастливую обладательницу еще не один год.
Правило № 2
Откажитесь от красных гвоздик. У большинства женщин они ассоциируются с трауром и, вряд ли придутся по вкусу. Красные гвоздики имеют место быть только, если они - часть цветочной композиции.
Правило № 3
Если вы предпочитаете классику, не стоит отказываться от тюльпанов. Они прекрасно гармонируют с весенним настроением. Но! Не стоит дарить один цветок в целлофановой обертке. Тюльпаны смотрятся гораздо выгоднее, когда их в букете много и все они свежие и ароматные.
Правило № 4
Любители роз, обращайте внимание на букеты без шипов. Сегодня ваша женщина, скорее всего, захочет принарядиться. А вот затяжки на новых дорогих чулках, вряд ли, добавят ей праздничного настроения.
Правило № 5
Если цветок имеет яркую пыльцу, его брать не стоит. Например, это касается некоторых сортов лилий. Женщина должна наслаждаться праздником, а не оттирать весь вечер цветочную пыльцу со своего наряда.
Правило № 6
Мнение о том, что "желтые тюльпаны - вестники разлуки", это не более, чем миф, созданный эстрадой. Желтые цветы можно дарить смело. Единственное исключение - если дама уж очень суеверная.
Правило № 7
Обращайте внимание на состояние букета. "Уставшие" цветы женщины могут воспринять как жест равнодушия с вашей стороны.
Правило № 8
Не выбирайте ярко-красные цветы, если они не предназначены вашей любимой девушке. Такой букет - символ влюбленности. И ваш презент могут воспринять как намек.
Конечно же, не стоит слепо доверять ничьим советам. Они могут уберечь от ошибок, но прежде всего, нужно ориентироваться на привычки и пожелания женщины. И тогда праздник подарит лишь позитивные эмоции.
Ранее "Комментарии" рассказывали о самом большом цветке, который расцвел в Индонезии.
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