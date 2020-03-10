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Как показать девушке всю серьезность своих намерений

Пять шагов, которые следует предпринять, чтобы перейти на новый этап отношений со своей подругой

сегодня, 16:13
Автор:

• Зинченко Павел

Как показать девушке всю серьезность своих намерений

Вот ты провстречался с девушкой уже какое-то время и после всех ссор и споров все же решил, что она, со всей вероятностью, та самая, с которой ты хочешь прожить остаток своих дней. Если она мыслит в том же направлении, то настал момент, когда отношения следует перевести на новый уровень. Вот что нужно сделать.

Совершить совместное путешествие

Провести выходные вместе, выехав куда-либо - это отличный способ увидеть, насколько партнер разумно распоряжается своими временем и бюджетом.

Знакомство с родителями

Что бы нам не пытались показать в различных комедийных сериалах, знакомство с родителями - это важная составляющая любых отношений. Особенно если твоя девушка живет с родителями.

Совместная жизнь

Если ваши отношения уже проверены временем, то ведение совместного быта поможет понять, сможете ли вы найти общий язык перед лицом неминуемых бытовых проблем и прожить много лет вместе. 

Домашние животные

Животные, пусть даже это будут молчаливые рыбки - отличная проверка ответственности вашей избранницы. 

Обсуждение будущего

Успешные отношения строятся на совпадении ключевых жизненных ориентиров. 

Следуя этим советам, не забывайте, что она также наблюдает за вами и оценивает. Поэтому ведите себя соответственно. Также издание "Комментарии" расскажет, каким будет секс после 60-ти лет


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/962610-6-dejstvij-kotorye-pokazyvayut-zrelost-otnoshenij
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