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Сексологи рассказали, каким будет секс после 60-ти

Секс после 60-ти - это не миф. Что следует знать, чтобы и в пожилом возрасте не потерять вкус к интиму и получать от секса удовольствие.

сегодня, 11:59
Автор:

• Виолетта Комаровская

Сексологи рассказали, каким будет секс после 60-ти

Для некоторых то, что секс после 60-ти возможен, уже сама по себе хорошая новость. Однако, влюбленным придется столкнуться с определенными трудностями. Сексологи рассказали, как эти трудности преодолеть и получать от секса максимальное удовольствие.

В современном мире понятие "старости" весьма растяжимое. Люди стремятся как можно дольше оставаться активными и жить полноценной жизнью, в том числе, и интимной. Если вы из таких, то вам следует знать, каким будет секс 60+.

Все изменения в сексуальной жизни после 60-ти связаны, прежде всего, с возрастными изменениями, которые происходят в организме. Хотим мы того или нет. И вот как это может повлиять на интимную жизнь: 

Больше смазки

После менопаузы организм женщины вырабатывает гораздо меньше эстрогена. Это, в свою очередь, приводит к сухости влагалища и снижению его эластичности. Неприятные ощущения сохраняются, даже, если женщина возбуждена. К счастью, решить эту проблему в современном мире довольно просто. Следует лишь подобрать хороший лубрикант и прощай сухость и дискомфорт. 

Оргазм

После 60-ти оргазм, уж точно, никуда не денется. Женщины, например, сохраняют возможность испытывать сильное наслаждение до глубокой старости. Правда, достичь его будет сложнее - для этого потребуется больше времени, чем в молодости. Кстати, чтобы возбудиться и мужчинам и женщинам также понадобится время. 

Сексуальное разнообразие

Чем более пара раскрепощена в постели, тем больше шансов получить от секса наслаждение. Традиционный вагинальный секс для пожилых пар может быть не самым лучшим вариантов. Почти половина мужчин после 60-ти имеет проблемы с эрекцией. Мужской член больше не реагирует на фантазии и ощущения от ожидания приближающегося секса. Кровоток в пожилом возрасте уже не тот, да и уровень тестостерона падает. Поэтому необходимо дополнительное прямое воздействие. А здесь вариантов множество. Начать можно с оральных ласк, а затем дать волю фантазии и собственным ощущениям. 

Новые позы

В пожилом возрасте придется смириться, что с некоторыми излюбленными позами придется попрощаться. Свои коррективы внесут уменьшение гибкости, а еще боль в суставах или спине, например. Стоять на коленях будет уже не столь занимательно, как в молодости. Скорее - утомительно, а возможно, и болезненно. Однако, это дает зеленый свет вашей фантазии. Экспериментировать можно, но осторожно. 

Подводя итоги, следует сказать, что интимная жизнь после 60-ти может быть ни чуть не хуже, чем в молодости. Просто ее нужно правильно скорректировать.

Ранее "Комментарии" рассказывали о самых опасных местах для секса. 




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Источник: https://www.cosmo.ru/sex-love/sex/ob-etom-ne-govoryat-kakim-budet-seks-v-starosti/
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