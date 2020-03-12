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Главные ошибки мужчин на первом свидании

Причины, по которым девушка может принять решение ограничиться лишь одним свиданием с вами

сегодня, 13:01
Автор:

• Зинченко Павел

Главные ошибки мужчин на первом свидании

Многие мужчины тупят на первом свидании. Или от волнения, или по неопытности. Из-за этого даже расположенная к тебе девушка может принять волевое решение не давать второго шанса. Сегодня мы поговорим о том, какие главные ошибки совершают мужчины на первом свидании.

Возмущаться из-за опоздания

Даже если пунктуальность - твой главный козырь, не стоит психовать на первом же свидании, если девушка не наделена этим качеством. Постарайся спокойно объяснить, что твое время важно для тебя. В случае повторения ситуации - задумайся, стоит ли игра свечь.

Одеться как попало

Девушка оценит это как несерьезное отношение к себе. Будто тебе нет разницы, куда идти - на свидание или к другу в гараж автомобиль чинить. Помни - первое впечатление всегда играет роль. Это правило особенно работает во время свиданий. Расположить девушку к себе, будучи аккуратно и со вкусом одетым, гораздо легче.

Приставать с откровенными вопросами

Свидание не стоит путать с собеседованием. Постарайся расслабиться. Не нужно засыпать девушку вопросами о ее личной жизни - работе, семье и бывшем парне. Начинай с отвлеченных тем. Путешествий, например. А там уже смотри, как складывается общение.

Говорить только о себе

Даже если ты взобрался на Эверест, спас заложников и играл на бас-гитаре у Sabaton, воздержись от чрезмерного количества историй о себе. Поинтересуйся, чем живет девушка и каковы ее жизненные интересы.

Обещать любить ее всю жизнь

На первом свидании с такими заявлениями стоит подождать. Девушке этого просто не нужно. В такое верят либо совсем юные, либо совсем глупые.

Усвой эти принципы и не тупи. Также издание "Комментарии" расскажет, как показать девушке всю серьезность своих намерений.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1203942-zhenskij-vzglyad-7-glavnykh-oshibok-muzhchiny-na-svidaniyakh
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