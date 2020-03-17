5 типов мужчин, с которыми нельзя создавать семью

Каждая девушка мечтает встретить достойного мужчину, с которым можно создать крепкую и счастливую семью. Но есть типы мужчин, которые не пригодны для брака, и от них нужно держаться подальше.

Мужчины, у которых есть зависимость

Не стоит тешить себя иллюзиями, что любимый человек избавится от зависимости и начнет жизнь с чистого листа. Некоторым это и правда удается, но такие случаи единичны. Вы не можете брать ответственность за судьбу другого человека. Лучше поищите себе более достойного кандидата, с которым жизнь будет спокойной.

Мужчины, склонные к агрессии

Никогда не оправдывайте агрессивное поведение своего избранника, особенно, когда это происходит регулярно. У каждого человека могут быть нервные срывы, связанные с работой или усталостью, но такое поведение мужчины должно насторожить. Задумайтесь, каким может быть ваш брак и действительно ли вы хотите жить с человеком, который не может себя контролировать.

Плохие парни

Такие мужчины вызывают повышенный интерес и прилив адреналина, но для семейной жизни они годятся только в том случае, если это их образ, а не образ жизни. Одно дело, когда мужчина катается на байке после тяжелого рабочего дня в компании, а совсем другое, когда в 30 лет байк ему заправляет мама, а он "ищет себя", лежа на диване.

Женатые мужчины

Многие женщины заводят отношения с женатыми мужчинами, которые обещают свернуть ради них горы и уйти из семьи. Но по факту, такие мужчины лишь запудривают мозги, чтобы получить желаемое. Если не хотите всю жизнь быть запасным вариантов - бегите от женатых подальше.

Мужчины с психическими заболеваниями

Не всегда удается распознать человека, например, с шизофренией. Но если вас настораживает психическая поведение будущего избранника, лучше с ним не создавать семью. Такие мужчины могут быть совершенно непредсказуемы в семейной жизни, да и болезни такого рода могут передаться вашему ребенку.

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