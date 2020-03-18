Правила семейной жизни, которые давно не работают

Мы живем в мире, который постоянно развивается, поэтому не стоит удивляться, когда закрепившиеся в обществе нормы и принципы, начинают со временем меняться. Это касается и представлений о счастливой семейной жизни.

Брак должен быть официально зарегистрирован

Если в 19 веке совместная жизнь влюбленных без официальной регистрации была чем-то постыдным, то в 21 веке все кардинально поменялось. Сейчас люди не гоняются за штампом в паспорте и живут вместе без официального подтверждения. При этом, оба партнера довольны таким раскладом, ведь сначала хочется проверить отношения на прочность.

Мужчина — добытчик, жена — хозяйка

Пожалуй, лет 20 назад никто и помыслить не мог о том, что мужчина будет уходить в декрет, чтобы смотреть за ребенком, а жена - содержать семью. Но традиционное гендерное разделение труда постепенно утрачивает свое значение. Теперь жены могут зарабатывать больше мужчин и достигать больших высот в карьере. Современные супруги стремятся к партнерству: каждый делает то, что у него лучше получается и удобно для семьи в конкретный момент.

Нужна полная концентрация на партнере и семье

Раньше женщины полностью посвящали свою жизнь мужу, детям и домашнему быту. А в современных семьях партнеры помимо своих обязанностей по дому могут заниматься и личным саморазвитием. Это не исключает взаимоподдержку и помощь, но растущее влияние установки "никто не сделает вас счастливыми, кроме вас самих" не могло не отразиться на семейных отношениях.

Без детей счастье невозможно

Традиционно считалось, что главная задача семьи — деторождение. Ребенок рождался, потому что "так было надо", "потому что все рожают после замужества", в какой-то степени, дети стали основной целью брака. Но в 21 веке, прежде чем завести потомство, родители ориентируются на финансовое состояние, карьеру, и главное - на желание друг друга. И если такого желания не возникает, то супруги могут вполне быть счастливы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как разделить семейные обязанности по дому.

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