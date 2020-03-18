Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.03.2020

BTC/USD

5207.46

ETH/USD

113.12

LTC/USD

33.40

НБУ 18.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг отношения Правила семейной жизни, которые давно не работают
НОВОСТИ Все новости

Правила семейной жизни, которые давно не работают

Правила взаимоотношений в семье постепенно меняются

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Правила семейной жизни, которые давно не работают

Мы живем в мире, который постоянно развивается, поэтому не стоит удивляться, когда закрепившиеся в обществе нормы и принципы, начинают со временем меняться. Это касается и представлений о счастливой семейной жизни.

Брак должен быть официально зарегистрирован

Если в 19 веке совместная жизнь влюбленных без официальной регистрации была чем-то постыдным, то в 21 веке все кардинально поменялось. Сейчас люди не гоняются за штампом в паспорте и живут вместе без официального подтверждения. При этом, оба партнера довольны таким раскладом, ведь сначала хочется проверить отношения на прочность. 

Мужчина — добытчик, жена — хозяйка

Пожалуй, лет 20 назад никто и помыслить не мог о том, что мужчина будет уходить в декрет, чтобы смотреть за ребенком, а жена - содержать семью. Но традиционное гендерное разделение труда постепенно утрачивает свое значение. Теперь жены могут зарабатывать больше мужчин и достигать больших высот в карьере. Современные супруги стремятся к партнерству: каждый делает то, что у него лучше получается и удобно для семьи в конкретный момент.

Нужна полная концентрация на партнере и семье

Раньше женщины полностью посвящали свою жизнь мужу, детям и домашнему быту. А в современных семьях партнеры помимо своих обязанностей по дому могут заниматься и личным саморазвитием.  Это не исключает взаимоподдержку и помощь, но растущее влияние установки "никто не сделает вас счастливыми, кроме вас самих" не могло не отразиться на семейных отношениях. 

Без детей счастье невозможно

Традиционно считалось, что главная задача семьи — деторождение. Ребенок рождался, потому что "так было надо", "потому что все рожают после замужества", в какой-то степени, дети стали основной целью брака. Но в 21 веке, прежде чем завести потомство, родители ориентируются на финансовое состояние, карьеру, и главное - на желание друг друга. И если такого желания не возникает, то супруги могут вполне быть счастливы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как разделить семейные обязанности по дому.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/10-pravil-schastlivoj-semejnoj-zhizni-kotorye-davno-ne-rabotayut-2177815/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...