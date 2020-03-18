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Как общаться с трудным человеком, не используя кулаков

При разговоре с трудным человеком старайся достигнуть взаимопонимания, а не одержать победу

сегодня, 17:24
Автор:

• Зинченко Павел

Как общаться с трудным человеком, не используя кулаков

Каждый хоть раз в жизни встречался з трудным человеком, с которым нормальный диалог практически не возможен. Если это просто одиночная встреча, то о ней можно просто забыть. Но что если этот трудный человек - ваш коллега по работе или член семьи? Для общения с такими людьми нужно выработать особую стратегию, некоторых принципах которой мы вам расскажем.

Отнесись с пониманием к особенностям восприятия собеседника

У каждого свой язык и своя скорость реагирования. Услышанную информацию мы воспринимаем субъективно, опираясь на наш опыт и личностные особенности. Не бойся переспрашивать. Дай время себе и собеседнику на "переваривание" информации. Чаще говори местоименияе"я" вместо "ты" (я чувствую, я обижаюсь, я злюсь, я думаю).

Прояви уважение к собеседнику

Никто не совершенен. У каждого есть право на ошибки и заблуждения. Это не должно отодвигать на второй план изначального уважения к собеседнику. Помни, что и ты не идеален, делай выводы и думай. А уважение к тебе со стороны оппонента начинается с уважения тебя к самому себе.

Настройся на поиск решения, а не на ссору

Когда назревает тяжелый разговор с близким человеком, скажи вслух или про себя: "Я начинаю говорить для того, чтобы остаться в контакте, чтобы быть с тобой, а не для того, чтобы ссориться". Не забывай, что диалог происходит для того, чтобы найти взаимопонимание, а не любой ценой доказать свою точку зрения. При разговоре с ребенком оставайся на уровне его глаз, прикасайся к телу. В конце сложного разговора обязательно скажи: "Я с тобой" или что-то в этом роде.

Теперь у тебя есть все шансы поладить с опонентом. Также издание "Комментарии" расскажет о главных ошибках мужчин на первом свидании.



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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1179869-kak-obschatsya-s-trudnym-chelovekom-5-sovetov-ekspertov-nlo-tv
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