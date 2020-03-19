Пять этапов любви: третий для пары самый опасный

Психологи говорят, что партнеры на пути к настоящей и крепкой любви должны пройти пять этапов, ведь отношения - это не только радость и счастье, но еще и трудности, разногласия и взаимоподдержка.

Первый этап: влечение

Когда вы испытываете симпатию к человеку, начинаете замечать, как он поглощает все ваше внимание и мысли. На таком этапе хочется больше времени проводить вместе, чтобы узнать друг друга. Гормоны бурлят, а поцелуи похожи на сотни фейерверков. Первый этап наполнен радостью, игривостью, спонтанными решениями и романтической атмосферой.

Второй этап: создание пары

Спустя несколько месяцев, когда вы стали полноценной парой, ваши чувства усиливаются, вы наслаждаетесь обществом друг друга, а сексуальная жизнь только процветает. Многие пары решают жить вместе или задумываются об этом. Однако, на второй этапе из отношений исчезает спонтанность, риск, а появляются разговоры о будущем.

Третий этап: зеркальный

Психологи говорят, что этот этап самый опасный для отношений и не всем парам удается его перешагнуть вместе. Если до этого в вашей жизни было много радости, счастья и романтических поступком, то наступает фаза "зеркальная", когда все наоборот. Партнеры начинают все больше акцентировать внимание на недостатках друг друга, появляется раздражение, злость и упреки. Как бы там ни было, маски сброшены, и внезапно все недостатки и пороки обнажаются. Вот в чем особенность зеркального этапа: вы начинаете замечать те части себя и своего партнера, о существовании которых даже не подозревали. В конце концов, задаетесь вопросом: а не лучше мне остаться одному?

Четвертый этап: осознание несовершенства

Если вам удалось вместе преодолеть трудности и сохранить свою любовь - поздравляем! На четвертом этапе отношений вы понимаете, что идеальных людей нет и все могут совершать ошибки. Как только вы начнете понимать, что путь к любви основан на компромиссе, смысле, сострадании, вам станет понятнее и легче вместе жить.

Пятый этап: жизнь команды

Этот этап говорит о том, что вы со своим любимым человеком достигли уровня глубокого взаимопонимания, и теперь независимо от того, какие испытания будет посылать вам жизнь, вы справитесь с этим, потому что вы одна команда!

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