Каким следует научиться навыкам, чтобы расположить к себе девушку

Если уже решил поразить понравившуюся девушку, то непременно расскажи ей о свем хобби. Увлеченный каким-либо интересным делом мужчина имеет куда больше шансов на успех у противоположного пола. Если ты еще не придумал, чем бы таким интересным заняться, то мы осмелимся дать тебе несколько рекомендаций.

Музыкант

Не важно, на чем играть. Это может быть гитара, фортепьяно, флейта, саксофон или банджо – абсолютно все равно. Ее интересует не твоя музыка, а романтическая аура, которая окружает любого мужчину, который сможет сыграть хотя бы самые простые композиции. Если даже до самых простых мелодий тебе еще несколько лет напряженных занятий, выдумай, что играешь на экзотическом инструменте. Например, валторне или арфе. Она не проверит, а фотошоп сделает все остальное.

Спортсмен

Сильный парень нужен любой девушке. Например, чтобы защитить ее от нападения не очень хороших людей. Но тут дело не только в этом. Когда ты занимаешься командными или контактными видами спорта, то всегда есть место духу соперничества. Ей надо, чтобы ты был бойцом и достойным конкурентом, который способен одерживать победы. Необязательно сразу бежать на бокс или борьбу! Повесь дома грушу и с суворым видом лупи по ней кулаками, проходя мимо. Девица будет в восторге. Тебе же остается намекнуть на свое славное прошлое в элитном спецотряде.

Самоделкин

Не стоит мучить ее рассказами о гайках и шестеренках. А вот починить внезапно полетевший кран или почистить ее ноут от вирусов - это сразит наповал. Интерес к мужчине, умеющему управляться с молотком и компьютером, понятен: умелец на все руки - готовая домашняя прислуга. Ты же не настолько безнадежен, чтобы не починить кран или бачок? Главное, делай это нехотя, слегка небрежно, подшучивая над ее беспомощностью. Негоже джентельмену услужливо помогать даме - потеряешь уважение.

Твои умения бесспорно привлекут внимание девушки. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти этапах любви и почему третий самый опасный.

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