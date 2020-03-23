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Пять ежедневных привычек крепких пар

Привычки, которые формируются во время долгих и крепких отношений

сегодня, 13:15
Автор:

• Зинченко Павел

Пять ежедневных привычек крепких пар

Какие они - люди, состоящие в крепких отношениях? Чем они отличаются от других? Как им удается изо дня в день быть вместе и не сходить с ума? К этой теме можно подойти с разных сторон. Мы же просто расскажем о привычках, которые со временем формируются у крепких пар.

Ложатся спать вместе

Спать или заняться ярким сексом - это полностью ваше дело. А пары, которые можно назвать крепкими, как раз-таки чаще засыпают вместе. 

Развивают общие интересы

Хорошо, когда у вас есть собственные увлечения, но пара также должна иметь и общее хобби. Хотя бы одно.  Например, отлично подойдут совместные спортивные тренировки или танцы. А возможно этим увлечением станут настольные игры.

Чаще держатся за руки

Эта минимальная демонстрация чувств важна: она сообщает о гармонии внутри пары и укрепляет отношения. 

Доверяют и прощают

Отношения обычно строятся на доверии. Даже у самых идеальных пар бывают ссоры или ошибки партнёров. Прощать обиды и доверять друг другу - это залог мира и согласия в любой паре. 

Фокусируются на положительном

У вас обоих есть недостатки и во внешности, и в поведении, но необходимо ориентироваться на лучшее, что любящие люди видят друг в друге.

Эти несколько привычек характерны для любой крепкой пары. Надеемся, со временем ты узнаешь о них больше уже на практике. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно ссориться, чтобы сохранить отношения


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1172725-vmeste-navsegda-10-ezhednevnykh-privychek-krepkikh-par
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