Каких тем следует избегать на первом свидании

Перед первым свидание непременно нужно придумать, о чем таком интересном можно поболтать. Но это не единственное условие для первой романтической встречи. Очень важно знать, какие вопросы не следует поднимать, если ты не хочешь, чтобы первое свидание стало и последним. Сегодня мы расскажем тебе, от каких вопросов следует воздержаться во врем общения на первом свидании.

Сколько денег ты зарабатываешь?

Ее материальное благополучие не должно быть темой для вашего первого свидания. Скорее всего, девушке покажется, что тебя интересует не она, а ее средства.

Сколько у тебя бывших?

Такой личный вопрос не стоит вообще затрагивать на первых порах. Та и на вторых тоже. Это создаёт большую неловкость, да и к тому же, прошлые отношения могли быть травматичны для нее. Кому приятно возвращаться к плохому? Даже ели это только мысленно. Если девушка захочет - она непременно сама расскажет.

Почему ты не замужем?

Хотя этот вопрос и кажется безобидным, такая фраза может создать неловкость и неуверенность. Скорее всего девушка не будет знать, как сформулировать ответ. А многие барышни и вовсе могут расценить его как оскорбление.

Избегать разговоров на эти темы - уже половина пути к успеху на первом свидании. Также издание "Комментарии" расскажет, о чем можно поговорить на первом свидании.

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