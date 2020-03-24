Держим себя в руках: что может выдать твою влюбленность

Иногда очень тяжело держать себя в руках, когда влюбляешься. Первые недели не находишь себе места. И главное - ведешь себя не так, как всегда. Иногда это выглядит очень глупо.

В этой статье мы расскажем о главных ошибках влюбленных парней и попробуем подсказать, что с этим делать.

Умничать



Когда ты влюблен, кажется, что ты просто обязан быть умнее всех, чтобы выгодно выделяться перед ней. Именно поэтому ты начинаешь демонстративно поправлять других людей, употреблять сложные термины и всячески показывать себя умником. Наверняка еще думаешь, что выглядишь интеллектуалом, но это не так. Наигранная любовь к знаниям, как правило, очень хорошо заметна

Ревновать

Вы всего пару недель, как начали встречаться, а ты уже во всю ревнуешь. Успокойся и умерь свой пыл: ревность как минимум неуместна. А отчеты о том, где она была и что делала положат конец отношениям.

Молчать

Быть может, боишься ляпнуть что-то не то, или просто стеснителен от природы. В любом случае, долго такое общение не продлится. Непременно сделай над собой усилие и пообщайся. Диалог - это во всех случаях хорошо.

Менять интересы

Намереваясь понравиться девушке, многие парни пытаются изменить свои предпочтения, часто даже радикально. Но это не поможет. Со временем тебе надоест твое ненастоящее "я" и могут возникнуть серьезные проблемы. Всегда оставайся самим собой. Это, по крайней мере, честно.

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