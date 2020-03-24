Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.03.2020

BTC/USD

6613.13

ETH/USD

137.61

LTC/USD

39.43

НБУ 24.03.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг отношения Держим себя в руках: что может выдать твою влюбленность
НОВОСТИ Все новости

Держим себя в руках: что может выдать твою влюбленность

Если почувствовал, что влюбился, постарайся удержаться от глупого поведения

сегодня, 17:11
Автор:

• Зинченко Павел

Держим себя в руках: что может выдать твою влюбленность

Иногда очень тяжело держать себя в руках, когда влюбляешься. Первые недели не находишь себе места. И главное - ведешь себя не так, как всегда. Иногда это выглядит очень глупо. 

В этой статье мы расскажем о главных ошибках влюбленных парней и попробуем подсказать, что с этим делать.

Умничать

Когда ты влюблен, кажется, что ты просто обязан быть умнее всех, чтобы выгодно выделяться перед ней. Именно поэтому ты начинаешь демонстративно поправлять других людей, употреблять сложные термины и всячески показывать себя умником. Наверняка еще думаешь, что выглядишь интеллектуалом, но это не так. Наигранная любовь к знаниям, как правило, очень хорошо заметна

Ревновать

Вы всего пару недель, как начали встречаться, а ты уже во всю ревнуешь. Успокойся и умерь свой пыл: ревность как минимум неуместна. А отчеты о том, где она была и что делала положат конец отношениям. 

Молчать

Быть может, боишься ляпнуть что-то не то, или просто стеснителен от природы. В любом случае, долго такое общение не продлится. Непременно сделай над собой усилие и пообщайся. Диалог - это во всех случаях хорошо.

Менять интересы

Намереваясь понравиться девушке, многие парни пытаются изменить свои предпочтения, часто даже радикально. Но это не поможет. Со временем тебе надоест твое ненастоящее "я" и могут возникнуть серьезные проблемы. Всегда оставайся самим собой. Это, по крайней мере, честно.

Также издание "Комментарии" расскажет, как семейным парам пережить карантин и не поссориться.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1141198-9-postupkov-vydayuschikh-vlyublennost
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...