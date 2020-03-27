За что мужчина никогда не должен извиняться

Уметь вовремя извиниться - это сильная сторона любого мужчины. Но не стоит извиняться по любому поводу. Есть вещи, за которые мужчине никогда не должно быть стыдно перед другими. Сегодня мы расскажем тебе о них.

Убеждения

Мужчина с убеждениями вызывает уважение. Мужчина с четкой системой ценностей, который не скрывает их и способен встать на их защиту, вызывает еще большее уважение. Наличие твердых принципов в нашу эпоху является настолько редким и ценным качеством, что извиняться за них точно не стоит.

Милосердие

Прощать умеют только люди с действительно большим сердцем. И пусть вокруг тебя удивляются, что ты подаешь руку недоброжелателям или не уничтожаешь поверженного врага окончательно. Тебя это волновать не должно. Не проявляй лишнюю жестокость только из-за того, что кто-то ожидает этого от тебя. И уже тем более не извиняйся за это.

Неудачи



Безусловно, это страшная фобия большинства людей. Это страх того, что попробуешь, у тебя не получится, и все вокруг будут над тобой насмехаться. Они никогда єтого не забудут и позор єтой неудачи будет с тобой всю жизнь. Но так настраиваться нельзя. Думай о том, что ты — человек, у которого хватает мужества пойти на риск. Лучше предпринять попытку, чем жалеть, что так и не попытался. И никто не может быть твоим судьей.

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