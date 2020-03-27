Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.03.2020

BTC/USD

6658.90

ETH/USD

136.55

LTC/USD

39.88

НБУ 27.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг отношения За что мужчина никогда не должен извиняться
НОВОСТИ Все новости

За что мужчина никогда не должен извиняться

Мужчина должен уметь извиняться, но только не за эти три вещи

сегодня, 13:21 892
Автор:

• Зинченко Павел

За что мужчина никогда не должен извиняться

Уметь вовремя извиниться - это сильная сторона любого мужчины. Но не стоит извиняться по любому поводу. Есть вещи, за которые мужчине никогда не должно быть стыдно перед другими. Сегодня мы расскажем тебе о них.

Убеждения

Мужчина с убеждениями вызывает уважение. Мужчина с четкой системой ценностей, который не скрывает их и способен встать на их защиту, вызывает еще большее уважение. Наличие твердых принципов в нашу эпоху является настолько редким и ценным качеством, что извиняться за них точно не стоит.

Милосердие

Прощать умеют только люди с действительно большим сердцем. И пусть вокруг тебя удивляются, что ты подаешь руку недоброжелателям или не уничтожаешь поверженного врага окончательно. Тебя это волновать не должно. Не проявляй лишнюю жестокость только из-за того, что кто-то ожидает этого от тебя. И уже тем более не извиняйся за это.

Неудачи

Безусловно, это страшная фобия большинства людей. Это страх того, что попробуешь, у тебя не получится, и все вокруг будут над тобой насмехаться. Они никогда єтого не забудут и позор єтой неудачи будет с тобой всю жизнь. Но так настраиваться нельзя. Думай о том, что ты — человек, у которого хватает мужества пойти на риск. Лучше предпринять попытку, чем жалеть, что так и не попытался. И никто не может быть твоим судьей.

Также издание "Комментарии" расскажет, как влияет на психику излишний пессимизм.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1137273-5-veschej-za-kotorye-muzhchina-ne-dolzhen-izvinyatsya
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...