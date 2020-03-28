Как задать отношениям сразу правильный тон

Если вы нашли человека, с которым хотите завести крепкие отношения, тогда сделайте так, чтобы они развивались правильно из самого начала. Вот несколько способов, которые помогут задать вашему роману правильный тон.

Не зацикливайтесь на деталях

Постарайтесь не усложнять ваши отношения и не ищите в каждом слове или жесте партнера скрытый знак. Позвольте себе расслабиться и не переоценивать поступки друг друга, иначе это может перерасти в какую-то паранойю.

Открыто говорите о своих планах

Если вы хотите построить с партнером доверительные и здоровые отношения, тогда перестаньте играть в недоступность и таинственность. Говорите прямо, когда вы бы хотели с ним увидеться и по возможности посвящайте его в свои планы. Это позволит партнеру подготовится к встрече с вами и проявить инициативу.

Не беспокойтесь о том, кто первым позвонит

Многие девушки считают, что не должны звонить парню первыми, чтобы он не заподозрил их в симпатии. Но это ведь глупости, если вам нравится человек, тогда зачем мучатся в раздумьях, почему он не звонит. Сделайте ваше общение естественным, без "кто первый". Если вам будет интересно говорить друг с другом, то вы даже не вспомните, кто решился на первый шаг.

Покажите, что доверяете ему

Если хотите, чтобы отношения строились на честности и доверии, тогда начните с себя. Покажите своему партнеру, что вы ему полностью доверяете и не будете контролировать каждый его шаг, просматривать сообщения и требовать каких-то обещаний.

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