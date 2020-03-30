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Как не должен поступать мужчина после ссоры

Мужчина должен оставаться с холодной головой и не делать глупости в случае ссоры с девушкой

сегодня, 13:24
Автор:

• Зинченко Павел

Как не должен поступать мужчина после ссоры

Ссоры между парнем и девушкой - это вполне нормальное явление при длительных отношениях. Тем не менее, мужчины часто склонны драматизировать и после ссоры совершают не совсем обдуманные и правильны поступки, что только накаляет ситуацию. Именно поэтому сегодня мы вам расскажем, как не надо делать.

Не мчись заниматься сексом с ее подругами. Никакого примирения не будет, если она узнает, что ты приставал к ее подруге или  вообще спал с ней. Тем более если у той грудь на два размера больше.

Не звони ей, как будто ничего не произошло, с вопросом: "Ну как ты там?" Даже если при звуках твоего голоса сердце ее забьется от волнения, следующей эмоцией будет гнев, а не желание положить конец ссоре. Это просто хамское поведение. Будто предложение пойти прогуляться, когда у нее дом горит. 

Не повторяй слишком часто, что ты один во всем виноват. Твое посыпание головы пеплом может, как ни странно, лишь усилить ее обиду. Женщины очень сильно склонны к самообвинению. Поэтому будет значительно мудрее перед тем как помириться предоставить ей возможность пересмотреть ее собственные оплошности.

Не делай вид, словно никакого разрыва не было. Это самообман - он был. И это была важнейшая веха в ваших взаимоотношениях, которая помогла обоим понять, насколько вам тяжело друг без друга и насколько бережнее и уважительнее вы должны теперь относиться к своим чувствам.

Желаем тебе меньше ссор со своей возлюбленной. Также издание "Комментарии" расскажет, как задать правильный тон зарождающимся отношениям.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/764058-644
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