Какие женские привычки отталкивают мужчин

Если при первой встрече мужчина обращает внимание на внешность девушки, то при дальнейшем развитии отношений, важную роль уже играет ее поведение и манеры. Психологи рассказали, какие женские привычки больше всего раздражают и отталкивают мужчин.

Сплетни

Все женщины любят сплетничать и часто рассказывают своим мужчинам подробности личной жизни своих подруг или коллег. Но всего должно быть в меру. Если женщина не контролирует себя и постоянно говорит о ком-то своему избраннику, особенно в неприятном свете, в конечном итоге, это его начнет раздражать. Мужчина решит, что его спутница более зациклена на чужих проблемах, чем на их отношениях.

Неудобная одежда

Каждая девушка, собираясь на свидание, хочет выглядеть красиво и безупречно. Но вряд ли прогулка в парке на высоких каблуках и в короткой юбке будет радовать вашего мужчину. Его внимание будет сосредоточено на том, что вам холодно, болят ноги или вы устали ходить. Конечно, то, что вы оделись не "по ситуации" будет его раздражать. Помните, что оставаться красивой можно и в повседневной одежде.

Говорить намеками

Если девушкам очень нравится говорить намеками, то мужчин это дико раздражает. Представители сильного пола привыкли, чтобы им все говорили четко и по существу, так что если вы хотите на день рождение новый телефон - так и скажите.

Плачь без особых причин

Многие мужчины терпеть не могут женских слез, потому что не знают, как на них правильно реагировать и как поступать в таких ситуациях, особенно, если плач без особых причин. Рано или поздно такое поведение девушки начнет раздражать и отталкивать от себя.

Слишком долгие сборы

Да, девушкам необходимо намного больше времени, чтобы собраться, чем мужчинам. Но если эти сборы затягиваются на несколько часов и вы постоянно из-за них куда-то опаздываете, то мужчина может засомневаться в вашей ответственности и организованности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки выдают наши психологические слабости.



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