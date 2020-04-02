Опасные мифы о браке, которые рушат отношения

Многие люди стремятся к идеалу в отношениях, потому что считают, что только так можно создать крепкий и счастливый брак. Но реальность совершенно другая. Партнерам важно научиться находить компромиссы и совладать с недостатками друг друга. Так, какие мифы о браке следует развеять?

Супруги должны проводить свободное время вместе

Психологи утверждают, что отношения становятся крепче, когда у влюбленных есть общие интересы и увлечения. Но при этом, у каждого партнера должно быть личное пространство и свобода, которая поможет избежать в семье конфликтов и разногласий. Не нужно быть вместе 24/7, иначе ваши отношения будут под угрозой.

Если любят, то не ссорятся

Это не правда, ссоры возникают даже в самой крепкой семье и в этом нет ничего страшного! Партнерам важно выпустить пар и обсудить спорные моменты - это помогает лучше узнать друг друга. Здесь важно, чтобы количество ссор не превышало количество приятных и душевных дней.

Ревность поможет возобновить отношения

Если в вашей семье начались проблемы, лучше ищите пути их решения, а не подливайте масло в огонь. Ревностью можно привлечь внимание партнера, но своими действиями вы можете добиться обратного эффекта.

Ребенок укрепляет отношения

Многие пары действительно так считают. С одной стороны, ребенок укрепляет отношения, потому что мама и папа объединяют усилия, чтобы его воспитывать, развивать, любить и так далее. Но с другой - отношения проверяются на прочность, ведь малыш требует внимания, ответственности, организованности и взаимоподдержки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как задать отношениям сразу правильный тон.

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