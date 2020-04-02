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Десять романтических идей, которые помогут пережить карантин. Часть 2

Интересные занятия, которые помогут пережить карантин, если вы далеко друг от друга

сегодня, 15:37
Автор:

• Зинченко Павел

Десять романтических идей, которые помогут пережить карантин. Часть 2

В предидущей части статьи мы обсудили, чем интересным ты мог бы заняться со своей девушкой (или супругой), если вы оказались заперты вместе в одной квартире на время карантина. Но ситуация может сложиться так, что карантин заставит вас выдержать долгое испытание разлукой. На этот случай мы также можем дать вам несколько хороших советов.

Включите творчество

Возможно, ты умеешь хорошо рисовать? Посвяти денек творчеству, а затем вышли возлюбленной ее портрета, который ты нарисовал.

Приготовьте пищу вместе

Это несложно, если использовать видеозвонки, которые сегодня доступны в любом мессенджере. Просто запустите видеочат и приступайте!

Займитесь секстингом

Интимная переписка - очень даже крутое развлечение, если учесть, что вы не можете быть вместе. Заодно ты попрактикуешься в умении делать комплименты и сможешь подключить свою бурную фантазию.

Пишите любовные письма

Почему бы и не задействовать эпистолярный жанр? Пишите красивые тексты. Можете оправлять их по электронной почте, а можете зачитывать по телефону. А если в вашем городе работает служба доставки, то отправьте бумажное письмо в конверте, написанное от руки. Уж это девушка точно оценит. 

Поиграйте в видеоигры

Если вы оба любите видеоигры, то можно весело провести время, соревнуясь между собой или вместе отстреливая монстров и плохих парней. Это точно поможет скрасить любой вечер.

Эти занятия помогут тебе выдержать отношения на расстоянии и щасливо дожить до реальной встречи, которая будет после завершения карантина. Также издание "Комментарии" напомнит, чем интересным можно заняться, еслы ты со своей возлюбленной оказался закрыт в одной квартире на время карантина.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1217548-parnyj-fitgnes-i-virtualnyj-seks-12-romanticheskikh-idej-dlya-karantina
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