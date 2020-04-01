Десять романтических идей, которые помогут пережить карантин. Часть 1

И так, ты и твоя супруга (или девушка) оказались запертыми в одной квартире на неопределенное время. Это не сценарий фильма ужасов, просто в стране карантин. Вполне естественно, что со временем вы начинаете понемногу раздражать друг друга. Этот процесс неизбежен, но ему можно противодействовать с помощью интересных занятий и включения романтики в вашу повседневную жизнь.



Почитайте вдвоем

Это куда более веселое занятие, чем может показаться. Достаточно запастись приятным напитком и по очереди читать главы из книги. В тесных объятиях да под романтический сюжет - самое то. Особенно если это хорошая мужская книга.

Выучите танец

В Интернете можно найти кучу клипов, в которых присутствует заразительный танец. Почему бы вам не повторить его вдвоем? Или может разучить что-то класическое?

Сделайте домашние спа-процедуры

Побалуйте себя ванной, масками и массажем (можно с плавным переходом в эротический). Кстати, совместное принятие душа или ванной тоже может окончиться приятным сексом (но прими во внимание несколько правил безопасности).

Займитесь парным фитнесом

Отличный вариант - парная йога (здесь будьте осторожны - нужна специальная подготовка). Если ее нет - просто стимулируйте друг друга к занятиям спортом.

Сыграйте на раздевание

Здесь подойдет все - карты, шахматы, шашки. Проигравший снимает элемент одежды.

Эти занятия помогут вам выдержать присутствие друг друга на протяжении долгого времени и сделают ваше времяпрепровождение куда более приятным. В следующей части статьи мы расскажем тебе о еще пяти способах интересно провести время со своей возлюбленной во время карантина. Также издание "Комментарии" расскажет, как предложить девушке секс по графику.

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