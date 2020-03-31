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Романтика по расписанию: как предложить девушке секс по графику

Секс по графику может сильно помочь парам, которые з головой влезли в свои дела и забыли о романтике

сегодня, 12:41
Автор:

• Зинченко Павел

Романтика по расписанию: как предложить девушке секс по графику

Ваши отношения проходят вроде вполне удачно. Но тут ты начал замечать, что вы с возлюбленной общаетесь все меньше из-за постоянной занятости. А о сексе и говорить нечего - если был в этом месяце, то уже неплохо. Похоже настало время составлять график, в котором вы точно распишите дни, которые будете посвящать другу другу. Но как подойти с таким предложением к девушке?

Первое, что необходимо осуществить - это обсудить с девушкой возможную программу действий. При этом будь предельно тактичен, ведь она может подумать, что тебе что-то не нравится в ваших отношениях.

Начни помягче. Намекни, что времени вместе вы проводите не так уж и много. Возможно, есть смысл выделить вечер или даже отдельный день, который будет посвящен сугубо романтической стороне вашей жизни. 

Далее ты можешь обратить это в игру или вспомнить, как вы планировали свои свидания. Записывай время и дату в ежедневник, но не следует давить на девушку постоянными напоминаниями. Кроме того, развивая тему планирования, ты преспокойно можешь обратить это в ролевую игру или прелюдию. 

Но самое главное - соблюдай правила игры, которую ты сам предложил. Не нарушай договоренности и придерживайся секс-графика. Да, и приоритет сексуального контакта поставь, чтобы точно не забыть и не переносить запланированное мероприятие. 

Такая планировка может пойти на пользу. Главное, сделай все правильно. Также издание "Комментарии" расскажет, как увеличить длительность секса.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1088322-seks-po-raspisaniyu-vynuzhdennoe-planirovanie-ili-udachnaya-ideya
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