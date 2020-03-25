Как увеличить длительность секса: несколько полезных советов

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Для парня крайне важно научиться как можно дольше доставлять девушке удовольствие в постели. Для этого необходимо работать над собой и набираться опыта. Мы не сомневаемся, что у тебя нет с этим проблем, но все же позволим дать тебе несколько важных советов.
Тренировки
Мы говорим не только о физических нагрузках в домашних условиях, хотя это тоже неплохо. Частые интимные занятия способствуют выработке рефлекса, а чувствительность полового органа будет также снижена. Это значит, что удовольствие он получит не так уж быстро.
Следи за состоянием здоровья
Что бы там ни говорили, неспособность к долгому интиму - первый звоночек нарушений в организме. Если это стало частым явлением, иди к врачу. Секс - это все та же физическая нагрузка для организма. Если он ее не выдерживает, значит не в порядке здоровье. Все можно наладить с помощью нормализации режима сна и питания. Поэтому спать стоит не меньше семи часов.
Сменяй позы
Тут на помощь придет логика: каждая новая поза задействует новые участки "инструмента", потому наблюдается снижение чувствительности, а возбуждение сохранится. Ну и разнообразие в сексе - это хорошо.
Контроль за дыханием
Чтобы секс длился дольше, необходимо правильно дышать. Как только ты начинаешь чувствовать, что финал близок, снижай темп и дыши ровно, в полную грудь. Можешь задуматься о чем-то постороннем, но постарайся, чтобы это была не работа, иначе потеряешь эрекцию.
Теперь ты точно будешь на высоте. Также издание "Комментарии" расскажет, что должен делать мужчина, чтобы иметь больше секса.
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