Что должен делать мужчина, чтобы иметь больше секса

Американские социологи подвели итоги трех масштабных исследований, в которых приняли участие 11 000 человек и узнали, что хороший секс зависит от распределения обязанностей по дому. Респонденты сошлись во мнении по трем главным вопросам, от которых зависят крепкие отношения: верность, разделение обязанностей по дому и качественный секс.

Следует отметить, что между вторым и третьим пунктами ученые заметили крепкую связь - пары, которые делили вместе работы по дому, были более удовлетворены своей сексуальной жизнью. Этого нельзя сказать о парах, где домашними делами занимается кто-то один. Ученые также обнаружили интересную закономерность - если мытьем посуды в семье занимался мужчина, то пара меньше ссорилась и больше занималась любовью.

Второе место после таких хозяйственных мужчин занимают парни, которые делают нужные, выгодные и качественные покупки для дома, будь то мебель или продукты на каждый день. Таким образом ученые пришли к выводу, что если мужчина сам взял на себя обязательства по мытью посуды - он получит больше секса.

Вероятно теперь многие мужчины станут фанатичными противниками покупки посудомоечной машины. Также издание "Комментарии" расскажет, что следует делать сразу после секса.

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