Какие черты характера помогут построить крепкий брак

Ученые опросили 290 семейных пар, которые счастливы в браке долгие годы и сделали определенные выводы. Какие же черты характера должны быть у мужа и жены, чтобы их брак был крепким?

Общие взгляды

"Смотреть в одном направлении" - так проще можно охарактеризовать эту черту. Действительно, когда у супругов одинаковые ценности, общие взгляды на окружающий мир, схожие цели и планы на жизнь, то разводятся такие пары гораздо реже. Чтобы постоянно поддерживать интерес друг к другу, нужно больше общаться, интересоваться жизнью своего партнера и не замыкаться на детях или бытовых вопросах.

Открытость

Психологи считают это качество невероятно важным для супругов, потому что люди, которые ничего не скрывают, всегда открыты к конструктивному диалогу, могут построить крепкие здоровые отношения

Схожесть характеров

Это, пожалуй, самое главное качество, благодаря которому пара может прожить долгую счастливую жизнь вместе. Вопреки распространенному "противоположности притягиваются", пара должна иметь схожие интересы и черты характера.

Если вы общительны, любите гостей, веселые и шумные компании, то мужа нужно искать такого же, ведь с замкнутым интровертом вам будет морально тяжело. Учитывайте общность характером, выбирая себе спутника жизни, так как с этим человеком вам предстоит быть в самых разных ситуациях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мифы о браке разрушают отношения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!