Недостатки, которые делают мужчину более привлекательным

Никто из нас не идеален. Многие мужчины имеют физические недостатки, которых они стыдятся. Но на самом деле вся фишка заключается в том, что за многие наши недостатки женщины любят нас еще сильнее. Сегодня поговорим о том, наличие каких проблем мужчина может обернуть на свою пользу.

Шрамы

Признайся, ты никогда особо не верил, что шрамы украшают мужчин. Конечно, шрамы бывают разные. К примеру, ожоги на открытых частях тела часто вызывают комплексы у тех, кому не посчастливилось их заполучить. Особенно, если речь идет о лице. Но с другой стороны, это и правда может быть красиво. Тебе нужно учиться принимать себя таким, как ты есть. Кстати, девушек не так часто интересует история появления шрама. Так что прежде, чем ты расскажеш героическую историю, убедись, что она хочет это услышать.

Седина

С возрастом, на нервной почве, из-за генетики — мужчина может стать седым по многим причинам. Особенно комплексуют те, у кого седина появляется слишком рано. Немецкие психологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что почти 70% девушек считает седину привлекательной и сексуальной. Особенно стоит обратить внимание, что обладатели серебристых волос вызывают доверие, ведь цвет, который их, как они сами считают, старит, для девушки ассоциируются с большим жизненным опытом. В свою очередь, это дает им возможность чувствовать себя рядом с таким мужчиной увереннее.

Плохое зрение

А если точнее — многих женщин привлекает ношение очков. Многие мужчины, страдающие от плохого зрения, пытаются избавиться от очков и отдают предпочтение контактным линзам. Однако, как показывают результаты ряда исследований, девушек интересуют парни в очках с диоптриями. Такие мужчины создают впечатление более умных и интеллигентных, чем те, кто очков не носит.

Принимай себя таким, какой ты есть. Именно принятие мужчиной самого себя наиболее привлекает любую даму. Также издание "Комментарии" расскажет, как задать отношениям сразу правильный тон.

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