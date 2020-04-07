Названы главные женские ошибки в начале отношений

В начале отношений партнеры очень увлечены друг другом, они испытывают много различных эмоций. На начальных этапах сложно говорить о любви, но точно можно говорить о влюбленности и страсти. Но иногда женщины теряют голову и совершают массу ошибок, чем отпугивают партнера, а сами отношения близятся к краху. Что же делать нельзя?

Вмешиваться в его жизнь

После первого свидания нельзя брать мужчину под жесткий контроль. Если вы постоянно будете спрашивать, где и с кем он был, то велика вероятность, что одним свиданием все и закончится. Не ограничивайте его свободу и личное пространство, потому что мужчина очень быстро сбежит от вас.

Задавать нелепые вопросы



Не стоит у мужчины в начале отношений сразу спрашивать о любви, такие вопросы злят и раздражают сильную половину человечества. Часто мужчины говорят о любви поступками, а не словами, поэтому вопрос "А ты меня любишь?", особенно, если вы задаете его постоянно, может вызывать негодование. Поверьте, когда мужчина вас действительно полюбит, то сам об этом скажет.

Играть на публику

Часто женщине хочется "проверить" своего партнера, вызвать у него ревность, поэтому она начинает играть на публику, открыто флиртуя с другими мужчинами, демонстрируя вызывающее поведение. Будьте осторожны, такое поведение может сыграть с вами злую шутку и вызвать прямо противоположный эффект, вряд ли мужчина, видя такое поведение в начале отношений, захочет их продолжать.

Раскручивать на деньги

В начале отношений нужно иметь чувство собственного достоинства и не просить у мужчины что-то вам покупать. Есть такие женщины, которые буквально с первого свидания требуют купить туфельки или сумочку, заплатить за ужин. В начале отношений женщина должна показать свою самостоятельность и независимость, тогда вызовет у мужчины уважение.

Быть навязчивой

Есть женщины, у которых сразу после знакомства с понравившимся мужчиной сносит голову. Они начинают ему писать, звонить, активно вторгаться в его личную жизнь и настойчиво требовать встречи, ответов на смски и звонки. Таким поведением они заявляют, что очень заинтересованы в продолжении отношений, вот только мужчина будет от такой женщины убегать как от огня, потому что не потерпит такого активного навязывания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы влияют на продолжительность отношений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!