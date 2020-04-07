Как правильно вести интимную переписку: главные принципы секстинга

Современные парни и девушки чувствуют себя довольно раскованно, когда речь идет о сексуальных темах. Эта благоприятно сказывается на ведении интимных переписок с пикантными подробностями, что больше извесно как секстинг. Эта форма общения особенно популярна теперь, когда многие молодые люди без дела заперты в своей квартире.

Мы расскажем тебе, как правильно вести интимную переписку, чтобы разлука з любимой не была для тебя слишком тяжелым испытанием.

Когда уместен секстинг

Эротическая переписка не может заменять нормальные сексуальные отношения, а лишь дополняет их, пока влюбленным не удается встретиться лично. Но опять же, какой бы увлекательной и (чего греха таить) соблазнительной ни была переписка, она не рекомендуется для постоянного использования.

"Рукописи не горят!"

Сакраментальная фраза относится и к эротической переписке: не стоит ревностно хранить все сообщения и создавать целые архивы в н-ном количестве томов. Представь, что интимные подробности увидят не те глаза, которым это адресовалось. Не слишком приятно, правда?

Используй фантазию

Если ты никогда не читал эротических текстов, сразу даём совет: загляни в интернет, там можно найти заготовки на любой вкус. А в случае, если ты хочешь самостоятельно "поиграть словами" - зови на помощь воображение. Кстати, в секстинге с партнёршей ты вполне можешь жирненько так намекнуть на воплощение своих эротических фантазий. Почему нет?

Слова или фото?

Большое количество эротических фотографий - залог того, что переписка длинной не будет. Начинать стоит с хорошего письменного текста, емкого и краткого, яркого и достаточно откровенного. Кстати, так легче будет и смущение преодолеть - ведь на расстоянии не видно, как краснеют твои уши от застенчивости.

Главное, чтобы такое развлечение не задоминировало над другими видами отношений, ведь общение и секс вживую намного приятнее. Также издание "Комментарии" расскажет о шести главных компонентов хорошего секса.

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