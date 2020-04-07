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Вещи, которые счастливые пары делают перед сном

Эти вещи укрепляют отношения в паре

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Вещи, которые счастливые пары делают перед сном

Думаете счастливые пары занимаются только сексом перед сном? Секс, безусловно, важная составляющая отношений, но не всегда. У счастливых пар есть особые ритуалы на ночь, позволяющие сохранить теплые отношения.

Они говорят слова любви и благодарности

Эти слова позволяют закончить день на положительной ноте, а также лишний раз напоминают второй половинке о его ценности для вас.

Не тратят время на гаджеты

Счастливые пары не ложатся в постель с гаджетами. Они в них не заглядывают, не читают сообщения перед сном и не листают ленту соцсетей. Они знают, что это время только для них двоих.

Стараются ложится спать вместе

Американские психотерапевты заметили, что счастливым парам помогают сохранить отношения совместные ритуалы перед сном. Они вместе чистят зубы и вместе ложатся в постель.

Разговаривают

Перед сном они интересуются чувствами и делами друг друга. Могут коснуться в разговоре проблемных тем для семьи, поддерживают друг друга, дают второй половинке выговориться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки совершает женщина в начале отношений.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/otnosheniya/1056782-5-veschej-kotorye-schastlivye-pary-delayut-pered-snom-vozmite-na-zametku
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