Как критиковать мужчину, чтобы он не обиделся

В отношениях, даже самых крепких и счастливых, порой бывают недоразумения и конфликты. Люди, живущие вместе, должны говорить о проблемах, которые возникают в семье и высказывать все то, что их не устраивает. Но, прежде, чем кричать и упрекать друг друга научитесь, как делать это правильно.

Если вам есть за что критиковать своего мужа, постарайтесь сделать это так, чтобы он не обиделся, а ваш разговор не превратился в серьезный скандал. Что же важно учитывать?

Критикуйте только наедине

Ни одному человеку не нравится, когда его критикуют перед другими людьми. Если вы хотите о чем-то поговорить с мужем, тогда подберите для этого подходящий момент. Критика перед посторонними воспринимается мужчиной как унижение. И если он не подаст виду, то внутри очень обидится на вас.

Говорите о поступках, а не о личности

Отделяйте личность мужчины от его поступков. Не он глупый, а поступил неразумно, не он безответственный, а поступил без оглядки на последствия. Не используйте во время разговора слова "никогда", "всегда" - это лишнее преувеличение, которое показывает, что вы видите только плохие поступки мужчины.

Говорите о своих чувствах

Если мужчина задел вас своим поведением или причинил неудобства, то скажите ему об этом, не вдаваясь в абстрактные обвинения. Объясните, что в его поступке или словах было не так, чтобы он понял это и больше не повторял своих ошибок.

Ни за что не используйте оскорбления

Помните, что перед вами любимый человек, поэтому не дайте своим эмоциям взять вверх. Никогда во время ссоры не оскорбляйте мужчину, потому что ваши слова надолго останутся в его памяти и могут изменить его отношения к вам навсегда.

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