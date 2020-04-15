Как понравиться девушке: пять железных правил

Как понравится девушке? Этот вопрос будоражит умы большинства парней. Разумеется, есть базовые правила, вроде аккуратного внешнего вида и стильной одежды. Но о некоторых пунктах охотники за женскими сердцами даже не задумываются. Мы подскажем, на что следует обратить внимание.



1) Качайте мышцы, повышайте физическую нагрузку на тело. Это придаст комфорт и вызовет уважение окружающих. Регулярные занятия спортом позволяют улучшить состояние кожи.

2) Здоровье зубов. Плохие зубы говорят о низком социальном статусе. Решение проблемы очевидно: обратись к стоматологу.

3) Очистка кожи. Прыщи сильно подрывают самолюбие. С красными точками ты не будешь напоминать Алена Делона, а скорее подростка в период созревания.

4) Возьмите контактные линзы, если очки вам не идут.

5) Делайте красивые поступки. Формат построения взаимоотношений с женщиной играет огромную роль. Кому нужен ребенок вместо мужчины? Решайтесь на важные шаги, берите на себя ответственность. Помните, что вы – мужчина, а это отличает и делает красавчиком.

Надеемся наши советы помогут тебе привести себя в порядок. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранить отношения, если они на грани распада.

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