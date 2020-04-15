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Как понравиться девушке: пять железных правил

Придерживайся этих правил и в глазах девушек твои ставки резко повысятся

сегодня, 15:56
Автор:

• Зинченко Павел

Как понравиться девушке: пять железных правил

Как понравится девушке? Этот вопрос будоражит умы большинства парней. Разумеется, есть базовые правила, вроде аккуратного внешнего вида и стильной одежды. Но о некоторых пунктах охотники за женскими сердцами даже не задумываются. Мы подскажем, на что следует обратить внимание.

1) Качайте мышцы, повышайте физическую нагрузку на тело. Это придаст комфорт и вызовет уважение окружающих. Регулярные занятия спортом позволяют улучшить состояние кожи.

2) Здоровье зубов. Плохие зубы говорят о низком социальном статусе. Решение проблемы очевидно: обратись к стоматологу. 

3) Очистка кожи. Прыщи сильно подрывают самолюбие. С красными точками ты не будешь напоминать Алена Делона, а скорее подростка в период созревания.

4) Возьмите контактные линзы, если очки вам не идут.

5) Делайте красивые поступки. Формат построения взаимоотношений с женщиной играет огромную роль. Кому нужен ребенок вместо мужчины? Решайтесь на важные шаги, берите на себя ответственность. Помните, что вы – мужчина, а это отличает и делает красавчиком.

Надеемся наши советы помогут тебе привести себя в порядок. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранить отношения, если они на грани распада.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/762873-7-zheleznyh-pravil-kak-stat-privlekatel-nym-v-glazah-zhencshin
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