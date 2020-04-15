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Ошибка, которая может испортить первое свидание

Ученые пришли к довольно неожиданным выводам относительно причин провалов первого свидания

сегодня, 17:17
Автор:

• Зинченко Павел

Ошибка, которая может испортить первое свидание

Ученые продолжают копаться в психологии отношений между мужчиной и женщиной. При этом они иногда приходят к более чем неожиданным открытиям. На сей раз главной мишенью исследований стали первые свидания. Психотерапевты и другие специалисты провели опрос, в результате которого выяснилось, что накануне свидания лучше не принимать душ.

Опрос добровольцев показал, что каждый третий опрошенный что есть сил старался "захотеть" объект вожделения, но это получалось с трудом из-за отсутствия природного запаха тела. Опрошенные мужчины отмечали, что влечение исчезало полностью и желание заниматься сексом сводилось к нулю.

Опубликованная в журнале "Физиология и поведение" статья Томаса Хаммела, представляющая результаты исследования, показала, что именно запах имеет существенное значение для секса.

Кроме того, исследователи также не советуют применять духи. Все дело в том, что тело имеет натуральный афродизиак. Из-за этого непонравившийся искусственный аромат может подсознательно оттолкнуть потенциального партнера.

Также издание "Комментарии" расскажет об интересных особенностях секса перед зеркалом.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/794467-fatalnaya-oshibka-pered-svidaniem-mnenie-uchenykh
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