Интересные особенности секса перед зеркалом

Иногда к сексу можно добавить какую нибуть интересную изюминку. Речь здесь идет не о ролевых играх или чем-то жостком, а о более невинных шалостях, вроде секса по утрам или в нестандартоном месте. Развивая эту тему, мы расскажем вам об интересных особенностях секса перед зеркалом.

Взгляд со стороны

Если вы всегда испытывали желание подсмотреть за сексом, сделайте это в собственной спальне - отражение может создать непривычный эффект отстраненности. Это словно домашнее видео с собой в главной роли, но тут никто ничем не рискует - разослать такой ролик не выйдет.

Физическое и визуальное удовольствие

Нежные прикосновения и стимуляция интимных зон в комбинации со зрительным контактом может доставить не меньше наслаждения. Все эти движения тел, пикантные ракурсы - все это добавит возбуждения.

Шанс стать ещё ближе

Вы можете наблюдать тела друг друга, удовольствие на лицах и те части тела, что обычно находятся в тени. Кроме того, это неплохой способ узнать свое тело лучше и побороть комплексы.

Эффект секса в публичном месте, но в безопасной обстановке

Шокировать общественность необязательно - жадные взгляды друг друга в отражении заменят вам обстановку публичного места.

Учитывая эти факторы, секс перед зеркалом в самом деле выглядит чем-то весьма интригующим. Возможно, кто-то даже решится попробовать. Таже издание "Комментарии" расскажет, влияет ли секс на спортивные результаты.

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