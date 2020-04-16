5 причин, почему замужние женщины завидуют холостячкам

Согласно стереотипу, каждая женщина мечтает выйти замуж, а когда это случается, все подруги ей завидуют. Но в браке женщина одни возможности приобретает, а другие теряет. Какие вещи могут заставить ее скучать по холостяцкой жизни?

Свободная женщина ни перед кем не отчитывается

Женщина, не состоящая в отношениях, идет куда хочет и с кем хочет. Она сама решает, когда пойти на прогулку в парк, по магазинам и в кино, не подстраиваясь под чей-то распорядок дня. Свободная женщина не обязана отчитываться, почему вернулась поздно, почему не готов ужин и не поглажены рубашки. Не нужно никому ничего объяснять, оправдываться и аргументировать.

У незамужних больше времени на карьеру и хобби

Все отношения строятся по-разному, но в большинстве случаев, замужняя женщина отдает "всю себя" дому. Ей важно наладить семейный уют, отодвинув свои желания и предпочтения на задний план. В ее ежедневном графике появились новые пункты, которые важно выполнять. А незамужние дамы распоряжаются своим временем как хотят, с заботой о себе и своих интересах.

Свободная девушка может смотреть любые фильмы и сериалы

Хорошо, когда интересы мужчины и женщины совпадают и они могут спокойно насладиться просмотром кинофильма. Но так бывает не у всех. В браке из-за того, что жена хочет смотреть шоу, а мужчина футбол может возникнуть настоящая ссора. А незамужним женщинам не стоит об этом переживать, ведь им не нужно подстраиваться под чьи-то интересы.

Холостячка может завести любое домашнее животное

Свободной женщине не нужно спрашивать разрешения, чтобы завести домашнее животное. Если она может и хочет поселить у себя пару котов, собак, попугая и черепашку - и каждому обеспечить должный уход - почему бы и нет. А вот в браке такие решения принимаются совместно.

Свободная девушка может флиртовать и принимать знаки внимания

Если девушка не состоит в постоянных отношениях, то может себе позволить флирт и заигрывания с несколькими разными мужчинами, почему бы и нет. Она может принять и принести домой любой подарок от мужчины, поужинать с кем считает нужным, общаться с друзьями-мужчинами. Если же так будет вести себя замужняя дама, то навряд ли, ее муж это оценит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина должна перестать делать в отношениях.

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