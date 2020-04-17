По каким критериям мужчины выбирают себе жену

При выборе супруги мужчина руководствуется не только внешними данными, но и многими другими критериями, которые важны для него. Психологи назвали несколько качеств, которые мужчины чаще всего ищут в будущей жене.

Общие интересы

Даже у полных противоположностей могут быть похожие привычки и увлечения, ведь общие интересы вовсе не означают, что женщина обязательно должна любить бокс, разбираться в машинах и любить рыбалку. Мужчине важно, чтобы у них с женщиной совпадали взгляды на жизнь, на совместное будущее, так называемое "смотреть в одном направлении".

Мягкость и забота

Даже если вы покорили сердце своего мужчины образом роковой женщины, это не значит, что он стремится вас видеть такой всегда. На протяжении конфетно-букетного периода и мужчина, и женщина, стремятся показать себя с самой выгодной стороны, но истинные "лица" и желания пары все же немного другие. Зачастую, мужчине нужна не роковая львица (ну разве что в постели), а ласковая, заботливая женщина.

Скромность

В этом пункте полностью раскрывается значение выражения: "с одними гуляют, на других женятся". Мужчина по натуре охотник и конечно же он стремится, чтобы его женщина была самой лучшей, поэтому охотится за "горячими" штучками. Но в браке важны совсем другие качества, поэтому красота, пышные форма и секс нон-стоп сменяются лаской, мягкостью, скромностью и целомудрием. Такую девушку не стыдно познакомить с родителями, и она прекрасно подходит на роль матери.

Хозяйственность

Это важная часть супружеских отношений, из-за которой чаще всего возникает масса споров и конфликтов. Почему-то быт принято считать исключительно женской иерархией, опираясь на это мнение, мужчина ищет хозяйку, которая любит чистоту и порядок, вкусно готовит и сможет свить уютное семейное гнездышко. Правда, есть категория мужчин, для которых этот пункт не особенно значим, такие мужчины не прочь оградить свою женщину от быта, наняв домработницу и помощницу по дому.

Понимание

Женщина, которая понимает мужчину, все его потребности, уважает желания и считается с интересами, покорит мужчину с первого взгляда. Идеальные отношения строятся там, где партнеры дает друг другу определенную свободу, а не перекрывают кислород.

Верность

Доверие - это один из четырех столбов, на которых строятся крепкие гармоничные отношения. В жены мужчина возьмет ту женщину, которой всецело доверяет, с которой чувствует себя спокойно и уютно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит проверять отношения на прочность.



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