Ученые выяснили основной источник стресса замужних женщин

Многие женщины помимо работы, домашних дел и ухода за детьми должны выполнять и других обязанности, поэтому не удивительно, что они чаще поддаются нервному напряжению и усталости. Ученые провели исследование и выяснили, кто же является основным источником их стресса.

В опросе взяло участие 7 тысяч мам и 46% из них заявили, что в повседневной жизни им доставляют больше стресса не дети, а их мужья. Они считают, что стресс, который они испытывают, очень отличается от "стресса папы", что приводит к неспособности создать родительскую команду. И понятное дело, это повышает уровень нервного напряжения.

3/4 мам думают, что множество вопросов по воспитанию детей и домашнее хозяйство в основном ложатся на них, и мамы возмущаются, что у них недостаточно времени для выполнения всех задач. Каждая пятая мама называет источником постоянного стресса отсутствие от супруга помощи по дому.

Одна из респонденток прокомментировала это так: "Я чувствую, что занимаюсь детьми по большей части сама, без участия мужа. Поэтому мне кажется, что если что-то идет не так, то это только моя вина".

Чтобы жены не ощущали нехватку времени и не испытывали чувство вины, мужьям следует разделить с ними не только работу по дому и уход за ребенком, но и ответственность за семью в целом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему замужние женщины завидуют холостячкам.

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