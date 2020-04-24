Отношения с мужчиной постарше: три преимущества

Многие женщины выбирают себе в спутники жизни мужчин постарше. И несмотря на то, что в обществе к таким парам могут относиться скептически, в таких отношениях есть несколько преимуществ. Какие именно?

Жизненный опыт

Благодаря возрасту мужчина может смотреть на ситуацию более здраво и рассуждать мудрее, чем все ваши сверстники. Главное - чтобы он не "умничал" направо и налево.

Финансовый аспект

Зачастую мужчины, которые старше вас на 5 и больше лет имеют за плечами гору опыта и еще большую гору амбиций, которые они хотят регулярно воплощать в жизнь. Эти мужчины обычно гораздо тверже стоят на ногах, они умеют уже зарабатывать деньги, не сидя с утра до ночи на работе - а значит, у него будет больше времени, чтобы отдавать свои чувства вам.

Ваши личные ощущения

Обычно с таким мужчиной вы сами начнете чувствовать себя взрослее. В самом хорошем смысле этого слова. У вас появятся недостающие мудрость и осознанность. Вы можете перенимать его опыт и мотивировать себя на большие свершения.

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